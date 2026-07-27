Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La controversia por las denuncias de presunta corrupción de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, escaló este lunes luego de que el presidente saliente, Gustavo Petro, arremetiera contra el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, a quien le pidió que “no se embrutezca” tras sus pronunciamientos sobre el manejo de recursos de esa entidad.

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¿Qué dijo Rodrigo Lara?

La polémica comenzó después de que Rodrigo Lara informara en su cuenta de X que sostuvo una conversación telefónica con Angie Rodríguez y con el director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco.

Según Lara, la funcionaria le manifestó que había recibido amenazas y presiones para guardar silencio, además de negarse a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo Adaptación. Ante esa situación, el futuro ministro hizo un llamado a los funcionarios de la entidad para que no obedecieran “órdenes espurias” que, según él, podrían estar impartiéndose desde la Presidencia.

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La respuesta de Gustavo Petro

Horas después, el mandatario respondió públicamente a través de su cuenta de X con un mensaje dirigido a Lara.

“Que Rodrigo Lara no se embrutezca por sectarismo político en su ascenso al fascismo. ¿Cómo se le ocurre que en una emergencia sobreviviente de crisis climática (…) no se puedan trasladar recursos del Fondo Adaptación hacia el agua potable?”, escribió Petro.

Que Rodrigo Lara no se embrutezca por sectarismo político en su ascenso al fascismo. ¿Cómo se le ocurre que en una emergencia sobreviviente de crisis climática en la forma de megasequía para diciembre no se puedan trasladar recursos del fondo de adaptación hacia el agua potable… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 27, 2026

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En el mismo mensaje, el presidente defendió la posibilidad de trasladar recursos para atender una eventual megasequía prevista para finales de año y aseguró que impedir esa medida pondría en riesgo a millones de personas.

Además, agregó: “Hay que ser criminal para no darse cuenta de que la prioridad legal que faculta a mi presidencia a actuar a favor de sostener la vida del pueblo sea vuelta inocua”, al tiempo que cuestionó la actuación de los organismos de control frente al caso.

El caso Angie Rodríguez

La confrontación ocurre en medio de las denuncias realizadas por Angie Rodríguez, quien aseguró públicamente haber encontrado presuntas irregularidades dentro del Fondo de Adaptación, denunció amenazas en su contra y afirmó que se negó a aprobar un millonario traslado de recursos. Horas después de esas declaraciones, Petro pidió su salida del Gobierno y la calificó de “manipuladora” e “incompetente”, mientras el presidente electo Abelardo De la Espriella anunció que garantizará su seguridad y que las denuncias serán investigadas por la nueva administración.

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