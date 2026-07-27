Un juez ordenó el envío a prisión intramural de Luis Carlos Vélez Romero, conocido con los alias de ‘el Mono’, ‘Dorian’ o ‘D’, quien se desempeñaba como gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro y ahora enfrenta un proceso por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. La decisión fue adoptada por la juez segunda de Silvia (Cauca), luego de valorar los elementos presentados por la Fiscalía, que lo ubican como una de las principales fichas de una estructura criminal ligada a Giovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’, jefe del llamado Comando de la Frontera.

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De acuerdo con El Tiempo, la Fiscalía sostiene que Vélez Romero era el jefe operativo y financiero de una red que transportaba cocaína y marihuana en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Cabe mencionar que el hoy procesado fue capturado el pasado viernes en una lujosa vivienda ubicada en Chía, en un operativo adelantado por las autoridades, luego de una investigación que venía siguiendo los movimientos de la organización.

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Uno de los pilares del caso es el testimonio de Manuel Castañeda Bernal, conocido como el ‘narcochofer’, quien aseguró ante las autoridades que alias ‘el Mono’ ocupaba un lugar clave dentro de la estructura ilegal. Según el medio citado, el testigo afirmó: “Vélez era el mayor relacionista, el encargado o delegado por alias JJ, que está prófugo de la justicia. Era el delegado por él para los pagos de la droga que yo transportaba en vehículos de la UNP a nivel nacional. Y era con quien yo mantenía en constante comunicación”.

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Además, Castañeda insistió en que sus afirmaciones no descansan únicamente en su declaración. El testigo agregó: “No es una cosa que yo me esté inventando o solo se esté basando en testimonios. Esto se basa en pruebas técnicas que tiene la fiscalía como tal”. En otra parte de su relato explicó cómo, supuestamente, operaba la organización cuando ingresaban a zonas bajo influencia del grupo armado para recoger cargamentos de droga.

El ‘narcochofer’ relató que “cuando entrábamos a los campamentos a donde tocaba a veces recoger la droga, porque se entraba en los vehículos de la UNP y para poder salir de ciertos territorios tocaba identificarse o decir de parte de quién iba uno. Y la indicación, la instrucción de ‘JJ’ específicamente era decir que era de parte de alias Araña”. En el expediente también aparece mencionado Jhon Jairo Giraldo Portilla, alias ‘JJ’, quien, según la Fiscalía, sería familiar de ‘Araña’ y habría recurrido a cirugías plásticas para evitar ser identificado.

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Durante la audiencia, la fiscal Magda Antury cuestionó la respuesta de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño y calificó de “vergonzosa” la explicación entregada por esa dependencia, al indicar que en los expedientes no aparecían los argumentos que sustentaron el nombramiento de Vélez Romero y Giraldo como gestores de paz. Entre tanto, la defensa pidió que el procesado fuera enviado a un resguardo indígena Inga, al señalar que está casado con una integrante de esa comunidad y es padre cabeza de familia, pero la petición fue rechazada.

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