Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La acción judicial fue radicada por su abogado, Nelson Antonio Lopera Arango, quien acusa al mandatario de los presuntos delitos de injuria, calumnia, abuso de autoridad por omisión de denuncia y otros que puedan derivarse de la investigación.

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En el documento radicado el 24 de julio de 2026, y publicado por Caracol Radio, la defensa sostiene que las declaraciones públicas del jefe de Estado habrían vulnerado el buen nombre y la presunción de inocencia de Marín Buitrago.

¿Por qué alias ‘Papá Pitufo’ denunció a Gustavo Petro?

En el escrito dirigido a la Comisión de Acusación, el abogado Nelson Antonio Lopera Arango afirma que la denuncia se fundamenta en pronunciamientos hechos por Petro en su cuenta de X, consejos de ministros, ruedas de prensa e intervenciones ante medios de comunicación.

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La defensa sostiene que esas manifestaciones señalaron a Diego Marín Buitrago sin que existiera una decisión judicial en firme y que, a su juicio, desconocieron la presunción de inocencia.

Además, el documento asegura que algunas afirmaciones del presidente estarían relacionadas con información de inteligencia y con asuntos que, según el denunciante, hacen parte de investigaciones penales sometidas a reserva.

#ATENCIÓN| Caracol Radio conoció que la defensa de Diego Marín Buitrago alias “papá pitufo” radicó una denuncia penal en contra del presidente Gustavo Petro por injuria, calumnia y omisión de denuncia de servidor público. Aseguran que el presidente, sin pruebas, ha hecho… pic.twitter.com/dpJfWBEunQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 27, 2026

¿Qué delitos le atribuye ‘Papá Pitufo’ al presidente?

La denuncia menciona inicialmente los delitos de injuria y calumnia, contemplados en los artículos 220 y 221 del Código Penal, respectivamente.

También hace referencia a las circunstancias especiales de agravación previstas en el artículo 223 y al delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia, además de dejar abierta la posibilidad de que durante la actuación se determinen otras conductas punibles.

¿Qué dice la denuncia contra Gustavo Petro?

En los apartes conocidos, la defensa afirma que Petro habría hecho señalamientos públicos contra Diego Marín Buitrago sin que este pudiera controvertir información que, según el escrito, provendría de organismos de inteligencia y estaría amparada por reserva.

Con base en esos argumentos, el abogado solicita que la Comisión de Acusación adelante las actuaciones que considere pertinentes dentro de sus competencias constitucionales.

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