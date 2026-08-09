Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yessica Karina León Franco, una joven de 23 años de edad, falleció en un centro médico de Ibagué después de verse involucrada en un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo 9 de agosto. Según la información entregada por personas cercanas a su familia, la joven fue trasladada a la Clínica Nuestra, donde permaneció bajo observación médica. Sin embargo, las lesiones sufridas durante el siniestro resultaron mortales, y murió pocos minutos después de su ingreso al hospital.

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En el mismo accidente también resultó lesionado Diego Alfredo Garzón Lenis, quien se movilizaba junto a Yessica Karina en la motocicleta involucrada. De acuerdo con los datos aportados en el informe, Garzón Lenis era quien conducía el vehículo, una motocicleta negra de placa VYQ 71F. Las circunstancias exactas que originaron el incidente aún no han sido esclarecidas, y las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles hipótesis del caso.

El accidente se registró alrededor de las 3:40 de la madrugada, en las inmediaciones de la glorieta de la Casa de la Moneda, ubicada en la variante de Ibagué. Lo ocurrido fue que ambos ocupantes, a bordo de la motocicleta, impactaron por razones aún desconocidas contra la glorieta. La fuerza del choque provocó que tanto Yessica Karina como Diego Alfredo fueran arrojados hacia el deprimido, lo que ocasionó que quedaran gravemente heridos.

Las primeras versiones, conocidas por allegados de la víctima, indican que después del fuerte impacto, los servicios de emergencia reaccionaron para brindar los primeros auxilios a las dos personas afectadas. Ambos fueron trasladados a la Clínica Nuestra, donde se intentó estabilizarlos y ofrecer atención especializada. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, Yessica Karina León Franco no logró sobrevivir, mientras que el conductor, Diego Alfredo Garzón, continúa en recuperación.

El accidente dejó consternada a la comunidad de Ibagué y sigue siendo motivo de investigación para esclarecer qué factores intervinieron en el hecho que terminó con la vida de la joven.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente que causó la muerte de Yessica Karina León Franco en Ibagué?

De acuerdo con el relato entregado por allegados de la familia, el accidente sucedió cerca de la glorieta de la Casa de la Moneda, en la variante de Ibagué, aproximadamente a las 3:40 de la madrugada. Yessica Karina y Diego Alfredo Garzón Lenis viajaban en una motocicleta negra de placa VYQ 71F, cuando por circunstancias aún desconocidas impactaron contra la glorieta, lo que provocó que ambos fueran arrojados hacia el deprimido, resultando con heridas graves.

¿Qué es un ‘deprimido’ en el contexto vial y cómo afectó a las víctimas del accidente en la variante de Ibagué?

El término ‘deprimido’ se utiliza en el contexto vial para referirse a un tramo de vía que está a un nivel más bajo que el resto, como pasos subterráneos o zonas hundidas. En este caso, el impacto de la motocicleta provocó que los ocupantes fueran arrojados hacia ese sector, agravando la situación y contribuyendo a la gravedad de las lesiones sufridas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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