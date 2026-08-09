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El fútbol de ascenso en Uruguay fue noticia este sábado y no precisamente por una golazo o una gran acción en juego, sino por un insólito hecho que generó múltiples reacciones en las redes sociales.
Uruguay Montevideo FC y Paysandú se enfrentaron por la fecha 13 de la segunda división. Lucas Rodríguez fue el encargado de darle el triunfo a los capitalinos con un gol a los 38 minutos.
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Bajo ese marco todo pinta normal, no obstante, un video que circula en las plataformas digitales se robó las miradas. A los 23 minutos, un jugador de UM envió la pelota por los aires y la sacó del estadio. Enseguida se aprecia que un automóvil intenta esquivarlo en la autopista al frenar otro carro lo choca por detrás.
Tiraron la pelota afuera, cayó en la carretera y se terminó generando un accidente de tránsito. Fútbol de ascenso uruguayo 🇺🇾
pic.twitter.com/qYKVwmPjXj
— EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) August 8, 2026
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