Una tragedia sacudió al fútbol de Tailandia luego de que un jugador falleciera en pleno partido tras ser impactado por un rayo mientras el compromiso seguía bajo una intensa tormenta eléctrica. El hecho ocurrió durante la semifinal de la Golok FA Cup 2026 y dejó, además, varios futbolistas lesionados que tuvieron que recibir atención médica de urgencia.

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La víctima fue identificada como Safwan Awae, un futbolista de 24 años que recientemente había llegado al Yala FC, equipo de la tercera división tailandesa. El encuentro se disputaba en el estadio Santipap, ubicado en el municipio de Su-ngai Kolok, en el sur del país, cuando las condiciones climáticas empeoraron de forma considerable y una descarga eléctrica cayó sobre el terreno de juego.

Videos difundidos en redes sociales muestran que los jugadores continuaban corriendo bajo una fuerte lluvia cuando, de manera repentina, un rayo impactó cerca del grupo. Awae cayó inmediatamente al césped y uno de sus compañeros fue el primero en acercarse para auxiliarlo al notar que no respondía.

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🇹🇭 | Momento exacto cuando un rayo inesperado mata a un jugador de fútbol e hiere a 12 más durante un partido en Tailandia. pic.twitter.com/DiL6MP6JW7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 5, 2026

Pocos segundos después ingresó el equipo médico, que empezó las maniobras de reanimación sobre el campo. Posteriormente, el deportista fue trasladado a un centro asistencial cercano con la esperanza de estabilizar su estado de salud. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la descarga.

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El episodio también dejó otros jugadores afectados. De acuerdo con los reportes conocidos por medios locales y replicados por la prensa internacional, nueve futbolistas más recibieron atención médica tras el impacto eléctrico. La mayoría fueron remitidos al Hospital Sungai Kolok, mientras que el jugador malasio Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit regresó a su país para continuar su recuperación.

La muerte de Awae provocó conmoción entre aficionados, clubes y autoridades deportivas. El Yala FC expresó sus condolencias a la familia del jugador mediante un mensaje en redes sociales, recordando que apenas llevaba pocos días vinculado a la institución. La tragedia también abrió nuevamente el debate sobre los protocolos de seguridad en competencias deportivas cuando existen tormentas eléctricas, ya que organismos especializados recomiendan suspender de inmediato las actividades al aire libre ante la presencia de rayos, incluso si la lluvia no parece intensa.

Aunque los impactos directos de rayos sobre deportistas son poco frecuentes, especialistas insisten en que representan un riesgo letal y que la mejor forma de prevenir este tipo de emergencias es detener los partidos y buscar refugio seguro apenas se detecte actividad eléctrica en las cercanías.

Qué hacer si hay tormenta eléctrica durante alguna práctica de actividad física

De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (National Weather Service), estas son algunas medidas para reducir el riesgo de una tragedia durante la práctica deportiva:

Suspenda inmediatamente la actividad si escucha truenos, aunque la lluvia sea leve.

Busque refugio dentro de un edificio sólido o un vehículo completamente cerrado.

Evite permanecer en canchas abiertas, colinas, árboles aislados, postes metálicos o graderías descubiertas.

No sostenga objetos metálicos como sombrillas, palos o equipos deportivos.

Espere al menos 30 minutos después del último trueno antes de volver a la actividad.

Si una persona resulta alcanzada por un rayo, llame a los servicios de emergencia e inicie maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si está capacitado para hacerlo. Estas acciones aumentan las probabilidades de supervivencia.

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