Lo que comenzó como el reclamo de un premio de lotería que nunca llegó a manos de su dueño terminó destapando un presunto fraude dentro del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

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Autoridades de Florida concluyeron que el boleto ganador habría sido desviado antes de llegar a la Lotería estatal y, semanas después, identificaron a una trabajadora del correo como principal sospechosa del caso.

La investigación surgió cuando el propietario del billete informó que había enviado por correo el boleto premiado para reclamar los 2.600 dólares que obtuvo en el sorteo Pick 4, pero el dinero nunca fue consignado a su nombre. Esa denuncia llevó a revisar el recorrido del envío y la documentación presentada para hacer efectivo el premio.

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Las pesquisas apuntaron a Lakaysha Lockhart, empleada del servicio postal, quien, según las autoridades, habría interceptado el sobre durante la distribución de la correspondencia. Los investigadores sostienen que posteriormente presentó el boleto ante la Lotería de Florida y cobró el premio haciéndose pasar por la ganadora legítima.

¿Qué permitió descubrir el presunto fraude?

Los investigadores compararon registros del servicio postal, la información entregada por la Lotería de Florida y otros elementos recopilados durante el proceso. Ese cruce de datos permitió reconstruir el recorrido del boleto e identificar inconsistencias entre la persona que lo envió y quien finalmente reclamó el dinero.

Con ese material probatorio, las autoridades capturaron a Lockhart el pasado 23 de julio. La mujer enfrenta cargos por presunto robo y fraude, mientras la justicia determina su responsabilidad en un caso que volvió a poner bajo la lupa los controles para el manejo de correspondencia con documentos y valores de alta importancia.

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