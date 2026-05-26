El llamado “Cacique de La Junta” estaría cumpliendo este martes 69 años y, como ocurre cada año, sus fanáticos volvieron a compartir una lista de números que suelen jugar en diferentes loterías y chances del país, pues muchos de ellos ya han servido para ganar dinero.

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La tradición alrededor de los números de Diomedes se ha convertido casi en un ritual popular entre sus seguidores, quienes aseguran que varias cifras relacionadas con la vida y muerte del artista les han dado premios en distintas ocasiones.

Para este 2026, los números más comentados son:

6913

2669

6911

2269

6957

1269

2013

1957

1612

Cada combinación tiene un significado especial relacionado con momentos importantes en la vida del cantante vallenato. Por ejemplo, el 2669 mezcla el día de su cumpleaños, 26 de mayo, con la edad que tendría actualmente: 69 años.

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Otro de los más populares es el 6913, que une la edad que cumpliría este año con el 2013, fecha en la que falleció el artista el 22 de diciembre. Precisamente, el número 2013 también suele ser uno de los más jugados por sus seguidores en sorteos y loterías nacionales.

La cifra 1957 corresponde al año de nacimiento de Diomedes Díaz, mientras que el 1612 hace referencia al Día de la Virgen del Carmen, una de las devociones religiosas más conocidas del cantante y de muchos conductores y vallenateros en Colombia.

(Vea también: Los 3 números de Diomedes Díaz que han ganado lotería y chance recientemente)

También aparecen números como 6957 y 1269, que combinan la edad actual del artista con otros momentos simbólicos de su historia personal y musical.

Con el paso de los años, la figura de Diomedes ha trascendido la música y se convirtió en un fenómeno cultural que incluso toca las supersticiones populares. Cada aniversario de nacimiento o de fallecimiento revive la costumbre de jugar números inspirados en él, especialmente en regiones como La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.

En redes sociales, decenas de usuarios ya comenzaron a compartir imágenes, mensajes y hasta recomendaciones sobre cuál combinación podría “pegar” en las loterías de este martes. Algunos incluso recuerdan ocasiones anteriores en las que números asociados al cantante resultaron ganadores en chances regionales.

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