Una mujer de 83 años, oriunda de Texas, logró hacerse con un premio millonario jugando la lotería Lotto Texas en febrero de 2025. Pero la expectativa de ganar 72 millones de dólares se tornó en un litigio legal, debido a un cambio en la normatividad que regula la compra de boletos de lotería a través de plataformas digitales.

La señora ganadora no fue directamente a una tienda o administración de loterías a reclamar su premio, optó por hacerlo a través de la aplicación móvil Jackpocket Lottery, un servicio de intermediación para la compra de billetes de lotería

Sin embargo, a los pocos días del sorteo, la Comisión de la Lotería de Texas decidió prohibir el uso de servicios externos no regulados para la compra de billetes de lotería, entre los que se incluía la aplicación Jackpocket Lottery. En consecuencia, el premio millonario de la jubilada quedó congelado, a pesar de que este se registró en la aplicación antes de la actualización legal.

Sobre la decisión adoptada, la Comisión argumentó que existía un vacío legal acerca de estas aplicaciones, especialmente sobre los costos, la gestión del dinero y las condiciones de uso de estos intermediarios, lo que supone un riesgo a la integridad, seguridad y transparencia del juego de lotería en Texas.

Al respecto, el exdirector de la Comisión de Lotería de Texas, Ryan Mindell, manifestó que la proliferación de servicios intermediarios “había generado preocupación sobre la equidad y honestidad del juego.” Y aunque varios estados aún no regulan estas aplicaciones, Texas decidió hacerlo y prohibió su uso hasta tanto haya un marco legal apropiado.

Ante este escenario, la ganadora decidió llevar el caso a los tribunales, argumentando que no es posible modificar las reglas del juego luego de la celebración de los sorteos, ni privarla del premio que ganó legítimamente. En la demanda, solicita el reconocimiento del premio completo y que se cubran los costos legales.

El caso atrajo la atención de personalidades de la política, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el vicegobernador Dan Patrick, quienes exhortaron a una revisión para aclarar el asunto. Además, es oportuno recordar que en 2023 Jackpocket estuvo involucrado en un escándalo por una estafa millonaria, por lo cual la Comisión alertó sobre los riesgos de esta clase de intermediarios.

Después de varios meses de litigio, en agosto de 2025, los abogados de la ganadora anunciaron un acuerdo judicial, en el que se le pagarán íntegramente el premio, defendiendo su derecho a cobrar, ya que no participó de ningún plan fraudulento y el boleto se adquirió de buena fe.

