La Lotería de Cundinamarca anunció una campaña especial para junio con la que sumará premios adicionales a los cinco sorteos programados durante el mes. La iniciativa coincide con la temporada futbolera y contempla incentivos que complementarán la bolsa habitual de premios.

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Según informó la empresa, cada sorteo incluirá ocho lanzamientos adicionales mediante los cuales se entregarán dos motos eléctricas y seis televisores. Estos reconocimientos se añadirán a los premios tradicionales que ofrece la lotería en cada jornada.

La medida llega en un momento en el que distintas loterías del país buscan fortalecer la participación de los compradores mediante estrategias promocionales y premios complementarios. En el caso de la Lotería de Cundinamarca, la campaña estará vigente durante todo junio.

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De acuerdo con la empresa, la bolsa de premios para este periodo supera los $ 28.000 millones. Dentro de esa cifra se encuentra el Premio Mayor de $ 10.000 millones, además de otros premios secundarios, tesoros y aproximaciones que hacen parte del plan de sorteos.

Maribel Córdoba Guerrero, gerente de la Lotería de Cundinamarca, explicó que la campaña busca aprovechar el interés que despierta el fútbol entre los colombianos y trasladar parte de ese ambiente a los sorteos del mes.

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“Junio será un mes muy especial para nuestros compradores. Queremos que la emoción del fútbol también se viva con la Lotería de Cundinamarca, por eso hemos preparado premios que complementan nuestro atractivo plan de premios. Durante este mes sumamos ocho lanzamientos adicionales para premiar aún más la fidelidad de quienes creen en nuestra lotería”, señaló la directiva.

Además de los premios principales, la empresa destacó que los sorteos contarán con múltiples opciones de premio para quienes adquieran legalmente sus billetes. Esto amplía el número de posibilidades para los participantes durante cada jornada.

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La Lotería de Cundinamarca también recordó que los recursos obtenidos por la venta legal de lotería tienen una destinación social: estos aportes contribuyen al financiamiento del sistema de salud, un mecanismo que históricamente ha estado ligado a la operación de las loterías públicas en Colombia.

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Con esta estrategia, la Lotería de Cundinamarca se suma a las iniciativas que buscan atraer la atención de los jugadores durante junio, un mes marcado por la expectativa deportiva y por una agenda de sorteos que incluirá premios adicionales para los participantes.

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