La Lotería de Cundinamarca conmemora 214 años de historia con un anuncio que llama la atención de sus jugadores: en las próximas semanas subirá su plan de premios y entregará más de $ 28.000 millones en premios, según informó la propia empresa.

La celebración coincide con un nuevo impulso a su plan de premios y con cifras que reflejan el tamaño que ha alcanzado en el mercado nacional esta lotería.

La historia de esta lotería se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando apareció registrada en la Gaceta Ministerial bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. De acuerdo con datos históricos compartidos por la empresa, la iniciativa fue promovida por Antonio Nariño y, en ese entonces, el premio mayor era de apenas 2 pesos por billete, una cifra que hoy parece simbólica frente a los montos actuales.

Más de dos siglos después, el premio mayor semanal asciende a $ 6.000 millones y el plan de premios supera los $ 18.000 millones, de acuerdo con la información oficial. Estos valores ubican a esta empresa entre las loterías con mayores bolsas en el país y reflejan la transformación que ha tenido desde sus primeros años.

El impacto de cada sorteo no se limita a quienes resultan ganadores. Parte de los recursos obtenidos se destinan al sector salud, especialmente en beneficio de poblaciones vulnerables. Además, la actividad sostiene a miles de vendedores de lotería en diferentes regiones del país, quienes dependen de esta fuente de ingresos.

Con presencia en los 32 departamentos, la empresa asegura que ha mantenido durante más de dos siglos principios de legalidad y transparencia. En medio de la conmemoración, la Lotería de Cundinamarca insiste en que su apuesta combina tradición y adaptación a nuevas dinámicas del mercado, con el objetivo de seguir vigente en un sector que ha cambiado con el paso del tiempo.

El aniversario 214 llega, entonces, acompañado de cifras millonarias y de una narrativa que mezcla historia y actualidad. Mientras se alista la entrega de los $ 28.000 millones anunciados, la lotería busca reafirmar su lugar como la más antigua y representativa del país, según lo señalado en su comunicado oficial.

