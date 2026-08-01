Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Leonardo Tellez, un joven de 25 años nacido en Ibagué, se ha convertido en un ejemplo silencioso de solidaridad mientras cumple su labor como escobita en las calles de la ciudad. Aunque su trabajo con Interaseo consiste en limpiar avenidas y andenes, su verdadera misión cobra vida en los pequeños actos de generosidad que realiza durante y después de cada jornada laboral. Según el relato recogido por Jessica Ferreira, el proyecto "Bendecido para bendecir" surgió de una promesa personal que Leonardo hizo luego de enfrentar difíciles circunstancias económicas en su infancia. Ese compromiso, que nació en medio de la necesidad, se tradujo en acciones concretas luego de ganar un premio de azar, decisión que marcó el inicio de una ruta solidaria: con el dinero obtenido, compró mercados y los entregó a familias vulnerables, viviendo en carne propia la satisfacción de ayudar.

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Durante años, Leonardo ayudó de forma anónima hasta que un amigo le sugirió usar redes sociales para visibilizar su labor y recibir apoyo adicional. Desde entonces, la publicación de videos en TikTok y transmisiones en vivo —según sus propias palabras— le permitió construir una comunidad de seguidores y donantes, transformando su esfuerzo individual en una causa colectiva. Para él, su trabajo barrendero no es una limitación, sino una oportunidad para descubrir a diario quienes requieren apoyo: adultos mayores, habitantes de calle o familias necesitadas. Aprovecha sus descansos para entregar alimentos y mercados, guiado siempre por el profundo deseo de hacer la diferencia.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. La pérdida de su página de Facebook tras aceptar una falsa oferta publicitaria supuso un duro golpe, pues significó perder meses de avances y una comunidad que lo respaldaba. A pesar de este tropiezo, Leonardo nunca abandonó las ayudas; gracias al ánimo de familiares y conocidos, volvió a abrir cuentas y compartir videos, motivado especialmente por la gratitud de los niños que beneficiaba con comidas y refrigerios.

Leonardo valora cada seguidor y cada comentario, pues cada uno implica una nueva oportunidad para tender la mano a quienes lo necesitan. Según su testimonio, los cuestionamientos sobre si es correcto grabar las donaciones quedan superados por el alcance y apoyo que generan esas publicaciones. Para él, las redes no son el fin, sino el puente que conecta la voluntad de ayudar con quienes más lo necesitan. Invita a quienes quieren empezar a aportar a ignorar las críticas y atreverse, recordando que una sola acción puede cambiarle el día a alguien.

¿Cómo nació el proyecto 'Bendecido para bendecir' impulsado por Leonardo Tellez?

El proyecto comenzó como una promesa personal de Leonardo tras vivir dificultades económicas en su infancia. Después de ganar un chance y recordar su compromiso de compartir en caso de tener una oportunidad, decidió comprar mercados y donarlos a quienes más necesitaban, descubriendo así su vocación por ayudar.

¿Por qué Leonardo Tellez graba y publica sus ayudas sociales en redes sociales?

Según Leonardo, mostrar en video las donaciones y ayudas le ha permitido llegar a más personas dispuestas a colaborar, pues esas publicaciones motivan a otros a sumarse al proyecto y facilitan la conexión entre quienes quieren aportar y quienes requieren apoyo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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