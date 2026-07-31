Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, una nueva tendencia ha comenzado a ganar visibilidad en las calles y centros comerciales: establecimientos que promocionan productos "tipo Shein" o "tipo Temu". A pesar de la similitud que sugieren estos nombres con las reconocidas plataformas de comercio electrónico originadas en Asia, es fundamental aclarar que no se trata de tiendas oficiales de Shein ni de Temu. Según la información recopilada, estos comercios funcionan de manera totalmente independiente, imitando el modelo que ha popularizado la venta de productos importados, precios bajos y alta rotación de inventario, pero sin ningún vínculo comercial directo con las plataformas originales.

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La proliferación de estas tiendas responde a un cambio reciente en las preferencias de los consumidores locales. Cada vez más personas optan por adquirir ropa, accesorios, artículos tecnológicos o elementos para el hogar a costos asequibles, evitando las esperas asociadas a los envíos internacionales. De acuerdo con los reportes presentados, uno de los ejemplos más reconocidos en la ciudad es Shein Outlet, ubicado en la carrera Quinta con calle 30. A este se suma otro local de concepto similar en el sector de El Salado y una tienda inspirada en Temu en la calle 15 con carrera Segunda del centro de Ibagué.

Pese a que emplean nombres o estrategias comerciales evocando a las plataformas digitales, ninguna de estas tiendas pertenece a Shein ni a Temu, compañías que según la información disponible no cuentan actualmente con locales físicos oficiales en Colombia. Su actividad diaria consiste en vender productos importados o fabricados localmente bajo el mismo esquema que ha hecho tan populares a las aplicaciones internacionales.

Uno de los aspectos que más seduce a los compradores es la posibilidad de ver, comparar y adquirir los artículos en el momento, lo que representa una clara ventaja frente a las adquisiciones por internet que pueden tardar semanas en llegar. Además, la oferta de estas tiendas incluye desde ropa y maquillaje hasta artículos de papelería y tecnología, todo a precios sumamente competitivos frente al comercio tradicional.

El auge de este fenómeno se ha visto impulsado por el impacto de las redes sociales. Plataformas como TikTok, Instagram y Facebook se han convertido en vitrinas digitales imprescindibles, donde comerciantes y consumidores muestran sus compras, dan recomendaciones y atraen a nuevos clientes a través de las transmisiones en vivo o actualizaciones diarias de inventario.

Como resultado, el comercio ibaguereño está experimentando una transformación; los negocios ya no solo compiten entre sí de manera local, sino que buscan replicar la dinámica de las plataformas digitales, ofreciendo variedad, constante actualización de productos y costos bajos. La tendencia muestra que la apertura de nuevas tiendas bajo esta modalidad podría continuar al alza, acompañando el interés creciente por alternativas económicas y de disponibilidad inmediata que están revolucionando las costumbres de compra en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Las tiendas tipo Shein o Temu en Ibagué son oficiales?

No, de acuerdo con la información presentada, los comercios que se anuncian como "tipo Shein" o "tipo Temu" en diversos sectores de Ibagué no son tiendas oficiales de dichas plataformas. Son independientes y no tienen ninguna relación comercial directa ni autorización de las marcas internacionales para operar como sucursales físicas en la ciudad.

¿Por qué las tiendas tipo Shein y Temu en Ibagué tienen tanto éxito?

Según el reporte, estas tiendas han ganado popularidad debido a una combinación de precios bajos, alta variedad de productos y la posibilidad de adquirir de inmediato la mercancía sin esperar envíos internacionales. Además, el uso activo de redes sociales impulsa la visibilidad de estos negocios, facilitando que los consumidores se mantengan informados sobre nuevas ofertas y tendencias del mercado local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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