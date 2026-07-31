Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos meses, Ibagué ha visto el surgimiento de numerosos establecimientos que promueven productos bajo el concepto "tipo Shein" o "tipo Temu". Aunque muchos compradores podrían asociarlos directamente con las conocidas plataformas digitales Shein y Temu, estos comercios en realidad operan de manera independiente y no mantienen ninguna relación oficial con dichas marcas. De acuerdo con la información recogida, la característica principal de estos locales reside en que adaptan el modelo de negocio de las aplicaciones asiáticas: ofrecen productos importados, precios bajos y una constante renovación de inventario, sin ser tiendas oficiales ni recibir apoyo empresarial de Shein o Temu.

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Este fenómeno responde a cambios evidentes en los hábitos de consumo de los ibaguereños. La demanda de ropa, accesorios, artículos para el hogar y productos tecnológicos a precios económicos sigue en aumento. Además, muchas personas prefieren comprar en estos lugares físicos para evitar los tiempos de espera y eventuales inconvenientes que pueden acompañar las entregas de compras internacionales. Así, la posibilidad de observar, tocar y comparar el producto antes de adquirirlo se vuelve un factor decisivo.

La aparición de estos comercios independientes es notoria en varios puntos de la ciudad. Entre los casos destacados está Shein Outlet, ubicado en la carrera Quinta con calle 30, y otro local bajo el mismo modelo en El Salado. En el centro, específicamente en la calle 15 con carrera Segunda, también funciona una tienda con enfoque similar al de Temu. Todas ellas se aprovechan de la imagen y estrategias comerciales de las plataformas asiáticas, pero su operación y surtido dependen íntegramente de gestiones locales, ofertando productos semejantes o inspirados en los más populares de dichas aplicaciones.

Uno de los principales atractivos de estos sitios es el precio: desde prendas, bolsos y papelería, hasta maquillaje y juguetes, el público encuentra valores altamente competitivos si se comparan con otros almacenes tradicionales. Esta dinámica de compra inmediata —en la que los clientes pueden llevarse los productos el mismo día— aumenta su atractivo.

El papel de las redes sociales es también determinante. Según los testimonios recogidos en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, las publicaciones de reseñas, recomendaciones y promociones han incrementado la visibilidad de estos comercios, en particular entre el público joven. Muchos comerciantes actualizan diariamente sus vitrinas digitales y emplean transmisiones en vivo para destacar novedades, lo que impulsa el flujo de compradores.

En síntesis, la expansión de este modelo comercial en Ibagué ilustra la capacidad de adaptación del comercio local, que apuesta por replicar la experiencia digital en el ámbito presencial, ajustándose ágilmente a las tendencias globales mientras mantiene la cercanía con el cliente. Todo esto permite que la oferta internacional se integre al día a día de los consumidores ibaguereños sin perder la inmediatez de la compra directa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Existen tiendas oficiales de Shein o Temu en Ibagué?

No existen tiendas oficiales de Shein ni de Temu en Ibagué, ni en el resto de Colombia, según la información disponible en los reportes locales. Los establecimientos que se anuncian bajo el concepto "tipo Shein" o "tipo Temu" funcionan de manera independiente, imitan el modelo de negocio de estas plataformas, pero no están afiliados ni cuentan con respaldo oficial de las mismas.

¿Por qué se han vuelto populares las tiendas tipo Shein y Temu en Ibagué?

La popularidad de estas tiendas en Ibagué se debe a la creciente demanda de productos económicos y variados, la posibilidad de comprar y llevar el producto de inmediato y la influencia de redes sociales, donde se promueven nuevas tendencias y recomendaciones. Todo esto permite que consumidores locales puedan acceder a la variedad y precios competitivos de plataformas internacionales, pero con la conveniencia de la compra presencial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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