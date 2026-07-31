Quienes estén pensando en viajar a Estados Unidos por turismo o negocios deben tener en cuenta cuánto cuesta actualmente iniciar el trámite de la visa B1/B2. Con el precio del dólar de este 31 de julio, ubicado en 3.145 pesos colombianos, el valor de la tarifa consular cambia frente a meses anteriores.

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La visa de turista y negocios (B1/B2) mantiene una tarifa oficial de 185 dólares, correspondiente al pago de la solicitud o tarifa MRV (Machine Readable Visa). Este valor es obligatorio para iniciar el proceso y debe cancelarse antes de programar la entrevista en la Embajada de Estados Unidos. Además, no es reembolsable, incluso si la visa llega a ser negada.

Con una tasa de cambio de 3.145 pesos por dólar, los 185 dólares equivalen a 581.825 pesos colombianos. Ese sería el valor aproximado que tendría que pagar hoy una persona que inicie el trámite de la visa de turismo o negocios.

Es importante recordar que el monto definitivo en pesos puede variar ligeramente dependiendo de la tasa de cambio aplicada al momento del pago, ya que las tarifas se establecen en dólares estadounidenses.

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Para los solicitantes, el proceso continúa siendo el mismo:

Primero deben diligenciar el formulario DS-160

Luego pagar la tarifa correspondiente

Posteriormente, agendar las citas para la toma de datos biométricos y la entrevista consular.

Las autoridades estadounidenses también han insistido en que el pago de la tarifa no garantiza la aprobación de la visa. La decisión final depende del análisis que realice el oficial consular durante la entrevista y de que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos para demostrar que su viaje será temporal.

En los últimos meses también se ha hablado de una tarifa adicional conocida como Visa Integrity Fee, creada por una ley en Estados Unidos. Sin embargo, distintas fuentes señalan que su implementación práctica aún depende de lineamientos adicionales y no forma parte del proceso ordinario que actualmente realizan los solicitantes en Colombia.

Así las cosas, con el dólar en 3.145 pesos, el costo de referencia para solicitar una visa estadounidense de turismo o negocios es de 581.825 pesos colombianos, cifra que puede cambiar si la tasa de cambio varía antes de realizar el pago.

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