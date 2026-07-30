En medio de los movimientos que hay en Colombia, un movimiento que es parte del proceso de integración entre dos grandes bancos llevó a un aviso clave sobre los canales de contacto para evitarse problemas.

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Entre el viernes 31 de julio y el sábado se hará la transición de los más de 250.000 clientes persona natural de Itaú al Banco de Bogotá, lo que abrió paso a poner sobre la mesa datos claves.

Banco de Bogotá recordó a sus clientes las recomendaciones vigentes para proteger la seguridad de sus productos financieros frente a intentos de fraude por suplantación por medio de diferentes canales.

Los delincuentes combinan llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos falsos para suplantar a las entidades financieras. Estas modalidades se han consolidado como las formas de engaño más frecuentes entre los usuarios bancarios en Colombia.

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Frente a este panorama, el Banco de Bogotá comparte sus canales oficiales para que sus clientes puedan distinguir, en segundos, una comunicación legítima de un intento de suplantación.

Ni Itaú ni Banco de Bogotá solicitan por teléfono, mensaje de texto, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales:

Claves de acceso.

Códigos de verificación o códigos de seguridad.

Tokens o mecanismos de autenticación.

Información confidencial de sus productos financieros.

Tampoco pedirán ejecutar cambios, entregas o activaciones de sus productos a través de enlaces, llamadas o mensajes no verificados.

“Los fraudes por mensajes de texto son difíciles de distinguir a simple vista. La diferencia está en los detalles: el número desde el que llega el mensaje, el dominio del correo, el canal por el que llega la solicitud. Por eso insistimos en que nuestros clientes conozcan exactamente cómo nos comunicamos: esa información es su primera línea de defensa”, afirmó Banco de Bogotá en su comunicado.

¿Cuáles son los canales oficiales del Banco de Bogotá?

Estas son las únicas vías a través de las cuales el Banco de Bogotá se comunica con sus clientes:

SMS: los mensajes de texto llegan exclusivamente desde los códigos cortos 85264, 899090, 87850 o 899950. Un número diferente es señal inmediata de alerta.

los mensajes de texto llegan exclusivamente desde los códigos cortos 85264, 899090, 87850 o 899950. Un número diferente es señal inmediata de alerta. Correo electrónico: los correos oficiales del Banco de Bogotá provienen únicamente de los dominios @bancodebogota.com.co, @bancodebogota.net.co, @bancodebogota.net y @contigo.bancodebogota.com.co.

los correos oficiales del Banco de Bogotá provienen únicamente de los dominios @bancodebogota.com.co, @bancodebogota.net.co, @bancodebogota.net y @contigo.bancodebogota.com.co. WhatsApp: los números oficiales son +57 318 281 4679 y +57 317 654 6111. El banco no usa otros números de WhatsApp para contactar a sus clientes.

los números oficiales son +57 318 281 4679 y +57 317 654 6111. El banco no usa otros números de WhatsApp para contactar a sus clientes. Servilínea: la línea oficial de atención es (601) 382 0000. Si tiene dudas sobre cualquier comunicación, llame directamente a este número.

la línea oficial de atención es (601) 382 0000. Si tiene dudas sobre cualquier comunicación, llame directamente a este número. Página web y APP: el sitio oficial es www.bancodebogota.com.co y la aplicación Banca Móvil está disponible únicamente en Google Play Store y App Store.

“La protección de la información y los recursos de sus clientes es una prioridad para el Banco de Bogotá, que continuará acompañando a sus clientes actuales y a quienes están iniciando su relación con la entidad a lo largo de este proceso de integración”, indicó esa entidad en su comunicado.

¿En qué consiste integración de Banco de Bogotá con Itaú?

La integración entre Banco de Bogotá e Itaú consiste en la cesión de la banca minorista de Itaú Colombia y su filial en Panamá a Banco de Bogotá. La operación incluye activos, pasivos y contratos de más de 250.000 clientes.

La Superintendencia Financiera aprobó la operación en junio de 2026, luego de cerrarse el acuerdo a finales de 2025. Desde agosto, Banco de Bogotá asume la administración de cuentas, créditos, tarjetas y demás productos de personas naturales.

Itaú mantiene su operación de banca empresarial e institucional en Colombia. La reorganización busca que cada entidad se especialice en su segmento: Itaú en empresas y Banco de Bogotá en personas naturales.

Los clientes de Itaú deben activar los canales digitales de Banco de Bogotá, como la App Banca Móvil. A partir de la migración, dejarán de usar la aplicación de Itaú para personas naturales y operarán exclusivamente con la plataforma de Banco de Bogotá.

La transición incluye acceso a más de 2.700 cajeros del Grupo Aval, soluciones de Aval Fiduciaria y Aval Casa de Bolsa, y presencia internacional mediante la sucursal en Miami y Banco de Bogotá Panamá.

El proceso se hace de forma digital y sin costo para los clientes. Quienes no estén de acuerdo con la transición pueden manifestarlo antes del 30 de julio a través de las líneas de atención oficiales.

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