En medio de las sacudidas en la situación actual de Colombia, un movimiento se roba la atención debido al cambio que plantea para los visitantes a los establecimientos de D1 en todo el país.

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El Banco de Bogotá anuncia una nueva alternativa diseñada para facilitar el acceso al efectivo de los colombianos, como parte de su propósito de ampliar la cobertura de los servicios financieros a nivel nacional.

A partir de julio de 2026, los D1 comenzarán a operar como nuevos corresponsales bancarios de la entidad, que, gracias a la red del Grupo Aval, también estará habilitado para Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas.

La mencionada entidad bancaria explicó que esta alianza permitirá a los usuarios ejecutar retiros de dinero de manera ágil y segura en su entorno cotidiano, gracias a las más de 2.800 tiendas a nivel nacional, en 540 municipios de 28 departamentos.

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“Estamos cambiando las reglas del juego. Sabemos que el tiempo de los colombianos es valioso; por eso decidimos llevar el banco a la esquina de sus casas. Con la habilitación de estas más de 2.800 tiendas como corresponsales, les estamos entregando la solución para que puedan disponer de su efectivo de manera fácil y rápida”, indicó Andrés Vasquez, Vicepresidente Banca Personas en Banco de Bogotá.

De esta manera, el Banco de Bogotá fortalece su propuesta de cercanía y accesibilidad, ofreciendo a sus clientes soluciones prácticas que agilizan las transacciones del día a día mientras que D1 consolida su rol como motor de desarrollo local, ofreciendo a los ciudadanos la conveniencia de resolver sus necesidades de efectivo y consumo en un mismo lugar.

“Esta alianza entre Grupo Aval y D1 habilita la red de tiendas más grande del país para que, desde ahora, todos los colombianos puedan realizar transacciones bancarias sin salir de la tienda. Gracias a nuestra presencia en la mayoría del territorio colombiano, nuestros clientes podrán hacer sus compras y sus operaciones financieras en un mismo lugar, de forma fácil y segura. Así seguimos ofreciendo calidad y ahorro, y ahora también acceso a servicios financieros, reafirmando que elegir D1 es una buena decisión”, afirmó Andrés Valencia, Vicepresidente Financiero de D1.

¿Cómo funciona el corresponsal bancario de Aval en D1?

Para acceder a esta nueva facilidad, los usuarios deben tener en cuenta las siguientes características del servicio:

Cobertura: el servicio está habilitado para los clientes de todos los bancos que conforman el Grupo Aval.

el servicio está habilitado para los clientes de todos los bancos que conforman el Grupo Aval. Modalidad: en esta etapa inicial, el servicio estará disponible únicamente para retiros con tarjeta física.

en esta etapa inicial, el servicio estará disponible únicamente para retiros con tarjeta física. Montos permitidos: el monto mínimo por retiro es de $ 10.000 y el tope máximo permitido es de $ 600.000 por transacción, sujeto a la disponibilidad de efectivo en caja al momento de la solicitud.

el monto mínimo por retiro es de $ 10.000 y el tope máximo permitido es de $ 600.000 por transacción, sujeto a la disponibilidad de efectivo en caja al momento de la solicitud. Condición de retiro: todos los retiros deberán realizarse en múltiplos de $1 0.000.

¿Cuántos clientes tienen los bancos de Grupo Aval en 2026?

Grupo Aval atiende actualmente a más de 18 millones de clientes en sus distintas entidades financieras, servicios corporativos y plataformas digitales operativas.

Sus filiales bancarias integran al Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas en todo el territorio.

Además, su billetera digital Dale! supera los 4,4 millones de usuarios activos dentro de este amplio ecosistema de pagos móviles.

Por su parte, la administradora de fondos de pensiones Porvenir registra cerca de 15 millones de afiliados únicos en el país.

El conglomerado consolida una de las redes bancarias más grandes de Colombia con un alcance masivo en el sector financiero y latinoamericano.

Para atender a esta enorme masa de usuarios, el grupo cuenta con una infraestructura física que supera las novecientas oficinas en todo Colombia.

Su presencia nacional integra más de 2.700 cajeros automáticos y más de 116.000 corresponsales bancarios distribuidos estratégicamente en las distintas regiones.

Esta red interconectada permite a los clientes realizar transferencias gratuitas de dinero e itinerarios transaccionales ágiles entre los cuatro bancos del holding.

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