Por: Mall y Retail

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Mall & Retail acaba de publicar su tradicional estudio Mapa Nacional de Retail 2026, una investigación que analiza el desempeño de 450 empresas presentes en centros comerciales del país, agrupadas en 22 categorías. Se trata de una radiografía que permite entender quiénes son los jugadores de mayor tamaño, cuáles formatos capturan el crecimiento y qué estrategias están marcando la evolución del comercio moderno en Colombia.

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En esta primera entrega, el análisis se concentra en el Top 20 del Retail Colombiano, cuyas compañías registraron en 2025 ingresos totales, entendidos como ingresos operacionales más otros ingresos, por $117,3 billones, frente a $104,5 billones en 2024. Esto representó un crecimiento consolidado de 12,3 %, equivalente a un aumento absoluto de $12,8 billones. La cifra confirma que, pese a un consumidor más racional, el retail organizado mantuvo una dinámica positiva, especialmente en formatos de alta frecuencia, descuento, conveniencia, droguerías, moda deportiva y restaurantes.

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La categoría dominante sigue siendo Supermercados, con $86,9 billones, equivalentes al 74,1 % del total del Top 20. Además, explica el 70,8 % del crecimiento absoluto del ranking, confirmando que el retail alimenticio continúa siendo el eje estructural del comercio moderno en Colombia. Su fortaleza responde a la frecuencia de compra, la expansión territorial, la eficiencia logística y la capacidad de competir en precio.

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El liderazgo individual lo mantiene Tiendas D1, con $21,6 billones, seguido por Almacenes Éxito, con $16,9 billones; Tiendas Ara, con $16,4 billones; Alkosto, con $14,6 billones; y Olímpica, con $7,1 billones. Las cinco primeras compañías explican el 65,2 % de los ingresos del Top 20, mientras que las diez primeras concentran el 85,5 %, una señal clara de concentración competitiva y de la importancia de la escala nacional.

En crecimiento porcentual, las compañías más dinámicas fueron Farmatodo, con 25,3 %; Alkosto, con 22,7 %; Frisby ©, con 22,5 %; Tiendas Ara, con 18,4 %; y Dollarcity, con 17,6 %. Sin embargo, por aporte absoluto al crecimiento, los protagonistas fueron Alkosto, con un aumento de $2,7 billones; Tiendas Ara, con $2,5 billones; y Tiendas D1, con $2,2 billones. Estas tres compañías explicaron cerca del 57,8 % del crecimiento total del Top 20.

Uno de los casos más interesantes es el del Grupo Empresarial Leonisa ©, que alcanzó ingresos totales por $1,68 billones en 2025, con un crecimiento de 3,6 % frente a 2024. Este consolidado incluye Distribuidora Colombiana de Sentimientos de Belleza S.A.S., Sociedad de Comercialización Internacional Leonisa S.A. y Compañía de Cosméticos Votre Passion S.A.S. Su fortaleza está en una arquitectura de negocio que combina marca, venta directa, tiendas propias, canales digitales, exportación y diversificación hacia cosmética y bienestar. Leonisa no compite solo por precio o moda, sino por confianza, funcionalidad, cercanía con la consumidora y una red comercial que le permite atender distintos momentos de compra.

En restaurantes, Frisby © registró ingresos totales por $1,50 billones en 2025, con un crecimiento de 22,5 %, uno de los más altos del Top 20. La cifra corresponde a cuatro empresas de su ecosistema empresarial. Su desempeño refleja una marca nacional con escala, identidad y capacidad de modernización. Al cierre de 2025, Frisby contaba con 290 restaurantes en 61 municipios, realizó nueve aperturas y 17 remodelaciones, fortaleciendo cobertura, experiencia y eficiencia operativa.

Crepes & Waffles © también aparece como un ecosistema empresarial relevante. En 2025 registró ingresos totales por $1,26 billones, con un crecimiento de 13,3 %. Su ventaja competitiva está en una propuesta de experiencia, servicio, consistencia de producto y reputación social. La compañía reportaba en 2025 más de 180 puntos de venta en Colombia y más de 30 en el exterior, mientras que entrevistas públicas señalaban una operación con más de 9.300 colaboradores y una alta participación femenina en su fuerza laboral.

En el comercio de valor, Dollarcity registró ingresos totales por $3,37 billones y un crecimiento de 17,6 %. Su estrategia combina surtido amplio, precios accesibles, alta rotación, compras de oportunidad y expansión acelerada. Colombia se consolidó como su mercado ancla en América Latina: al primer trimestre de 2025 contaba con 377 tiendas en el país, cerca del 60 % de su operación regional, lo que confirma la profundidad del modelo en el consumidor colombiano.

En droguerías y conveniencia, Farmatodo fue el jugador más dinámico del Top 20, con ingresos totales por $1,97 billones y crecimiento de 25,3 %. Su estrategia competitiva no se limita a la venta de medicamentos: combina droguería, cuidado personal, conveniencia, tecnología, domicilios, autoservicio y ubicaciones estratégicas. Para 2026, la compañía señalaba 139 tiendas en Colombia y una nueva etapa de aperturas, lo que muestra la continuidad de su apuesta por expansión y formatos de alto tráfico.

En moda adulta, el Grupo Uribe registró ingresos totales por $1,43 billones, con crecimiento de 16,3 %. Su ventaja competitiva está en administrar un portafolio de marcas con fuerte reconocimiento, entre ellas Chevignon, Americanino, Mango, Naf Naf, Esprit, Rifle, G-Star Raw y American Eagle. El grupo ha construido una operación basada en licencias, producción, comercialización, conocimiento del consumidor local y canales digitales, incluyendo comercio electrónico, marketplaces y recogida en tienda.

Finalmente, en moda deportiva, Adidas Colombia alcanzó ingresos totales por $1,34 billones, con crecimiento de 12,7 %. Su desempeño se explica por la conexión entre deporte, moda urbana y estilo de vida. En América Latina, Adidas reportó en 2025 un crecimiento de 22 % en ventas de la marca, impulsado por Performance y Lifestyle, con avances en running, fútbol, training, Originals y Sportswear. Esto confirma que la tienda deportiva dejó de ser solo un punto de venta de artículos para ejercicio y se convirtió en una plataforma de identidad, moda y aspiración juvenil.

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Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail, “El Top 20 del Retail Colombiano deja una conclusión central: el crecimiento ya no depende de una sola fórmula. En supermercados manda la escala; en descuento, la eficiencia; en droguerías, la conveniencia; en restaurantes, la experiencia; en moda, la marca y la omnicanalidad; y en deporte, la conexión cultural con estilos de vida activos”.

“El retail colombiano de 2025 fue más grande, más competitivo y más sofisticado. Y el Mapa Nacional de Retail 2026 confirma que las empresas ganadoras son aquellas capaces de responder mejor, más rápido y con mayor valor al consumidor colombiano”. Señalo Vargas Brand.

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