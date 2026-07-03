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La industria gastronómica colombiana acaba de registrar un movimiento empresarial de alto valor simbólico y estratégico. Según el portal Halcones & Palomas, después de una década bajo el control del grupo mexicano Alsea, la tradicional cadena de comida italiana Archies cambió de dueño y pasó a manos de una nueva sociedad colombiana: Archie’s Company S.A.S.

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La operación comprende los 28 restaurantes Archies que hasta ahora eran propiedad de Gastronomía Italiana en Colombia S.A.S., sociedad controlada en un 100 % por Alsea. Según información empresarial publicada, la nueva propietaria es Archie’s Company S.A.S., firma domiciliada en Cali y participada en partes iguales por Eugenio León Hurtado Acevedo, María Fernanda Sánchez Guevara y Fenics S.A.S., cada uno con el 33,3 %.

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El movimiento marca un nuevo capítulo para una de las marcas más recordadas del segmento casual dining en Colombia.

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Archies fue durante años una enseña asociada a la comida italiana familiar, con una propuesta concentrada en pizzas, pastas, ambientes cálidos y restaurantes ubicados principalmente en zonas urbanas de alto tráfico y centros comerciales.

La llegada de Archie’s Company S.A.S. representa, en la práctica, el regreso de Archies a manos colombianas. La propia página de la marca ya identifica a Archie’s Company S.A.S., NIT 901.977.424-0, como operador del sitio web y comercializador de la marca, con domicilio principal en la Calle 16 #100 A – 95 oficina 403 de Cali.

Además, la política de tratamiento de datos de Archies señala a Eugenio León Hurtado Acevedo como representante legal de Archie’s Company S.A.S. y establece la entrada en vigencia de dicha política a partir del 1 de mayo de 2026, fecha que coincide con la nueva etapa operativa de la marca.

Fenics S.A.S., uno de los nuevos accionistas, es una compañía creada en Cali en 2020, con actividad en servicios comerciales, estructuración de proyectos inmobiliarios y negocios asociados al sector de confecciones. Aunque no proviene directamente del negocio gastronómico, su participación sugiere una lectura diferente de Archies: no solo como una cadena de restaurantes, sino como una plataforma de marca, ubicaciones, experiencia y potencial inmobiliario-comercial.

El ciclo Alsea: de compra estratégica a desinversión selectiva

Alsea había tomado el control de Archies en 2016, cuando adquirió la cadena por cerca de $51.000 millones. En ese momento, la operación tuvo un contexto particular: Archies había pertenecido al empresario Víctor Maldonado, y su venta se dio en medio del proceso de intervención de activos para reparar a los damnificados del Fondo Premium, vinculado al colapso de Interbolsa.

Para Alsea, la adquisición de Archies significó en su momento fortalecer su presencia en Colombia con una marca local de reconocimiento, complementaria a sus operaciones internacionales. Sin embargo, diez años después, el grupo parece haber optado por una estrategia distinta: concentrarse en los formatos de mayor escala, mayor estandarización y mayor potencial de expansión regional.

La venta de Archies no implica una salida de Alsea de Colombia. Por el contrario, el grupo mexicano conserva activos relevantes en el país, entre ellos Gastronomía Italiana en Colombia S.A.S., ahora enfocada en la operación de Domino’s, y Estrella Andina S.A.S., compañía que gestiona la licencia de Starbucks en Colombia.

De acuerdo con el Mapa Nacional del Retail, Estrella Andina franquiciado de Starbucks en Colombia al cierre del 2025 operaba 71 tiendas Starbucks y registró ingresos por $158.837 millones, con un crecimiento del 4,9% mientras Gastronomía Italiana quedó concentrada en 157 restaurantes Domino’s, cuyos ingresos en 2025 llegaron $ 324.125 millones y un crecimiento del 8%

La lógica detrás de la venta

La decisión de vender Archies puede leerse desde tres ángulos. El primero es la focalización estratégica. Alsea es una de las grandes operadoras de restaurantes de América Latina y Europa, con un portafolio donde participan marcas como Domino’s, Starbucks, Burger King, Chili’s, P.F. Chang’s, Italianni’s y TGI Fridays. En 2025, sus ventas netas llegaron a $84.110 millones de pesos mexicanos, con un crecimiento de 9,1 %, y Sudamérica representó el 14,8 % de sus ventas consolidadas.

El segundo ángulo es la diferencia entre operar marcas globales y marcas locales. Domino’s y Starbucks funcionan bajo modelos altamente estandarizados, con economías de escala, manuales globales, tecnología, fidelización, abastecimiento y expansión replicable. Archies, en cambio, es una marca local con historia, pero también con mayores desafíos de reposicionamiento, renovación de menú, experiencia, diseño de tiendas y conexión con nuevas generaciones.

El tercer ángulo es el capital paciente y cercano al mercado local. Para un operador colombiano, Archies puede tener un valor que va más allá del número de restaurantes. Tiene memoria de marca, reconocimiento, una base de clientes familiares y una plataforma que puede reconstruirse desde la cercanía con el consumidor colombiano.

Archies: el reto de modernizar sin perder memoria

El gran desafío de los nuevos propietarios será encontrar el equilibrio entre tradición y actualización. Archies no puede competir únicamente desde la nostalgia. El consumidor actual exige velocidad, experiencia digital, domicilios eficientes, productos consistentes, buena relación precio-beneficio y espacios con identidad.

En ese sentido, la nueva etapa debería concentrarse en cinco frentes: renovación de imagen, ajuste de menú, fortalecimiento del canal digital, productividad por punto de venta y una estrategia clara de ubicación. El negocio gastronómico en centros comerciales vive un momento de alta competencia, donde las plazoletas, terrazas, restaurantes de mantel, cafés especializados y formatos de comida rápida compiten por un consumidor más exigente y menos fiel.

Archies tiene, sin embargo, una ventaja: es una marca que muchos colombianos ya conocen. En un mercado donde construir recordación desde cero es costoso, la marca parte con un activo intangible relevante. La pregunta es si los nuevos dueños lograrán convertir esa recordación en tráfico, frecuencia y rentabilidad.

Alsea se queda con sus motores de crecimiento

Mientras Archies inicia una nueva etapa, Alsea mantiene en Colombia dos negocios de mayor escala y proyección: Domino’s y Starbucks. Este último pertenece a una de las marcas globales más poderosas del consumo experiencial. Starbucks Corporation cerró su año fiscal 2025 con 40.990 tiendas en el mundo, de las cuales el 48 % operaban bajo licencia, y registró ingresos netos por US$37.184 millones, frente a US$36.176 millones en 2024.

Esa dimensión explica por qué Alsea puede preferir concentrar recursos, talento y capital en marcas globales de alto volumen, antes que administrar una marca local que demanda una reconstrucción más artesanal.

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Un movimiento que reordena el casual dining colombiano

La venta de Archies es más que una transacción societaria. Es una señal del reacomodo que vive el negocio gastronómico en Colombia. Los grandes operadores internacionales están afinando su portafolio, mientras inversionistas locales ven oportunidades en marcas con historia que pueden ser relanzadas con una lectura más cercana del mercado.

Para Archies, comienza una segunda vida empresarial. Para Alsea, se trata de una desinversión selectiva que le permite concentrarse en Domino’s y Starbucks. Y para el sector gastronómico colombiano, el mensaje es claro: las marcas tradicionales aún tienen valor, pero su futuro dependerá de la capacidad de actualizarse, mejorar su operación y volver a conquistar al consumidor.

En un mercado donde la experiencia pesa tanto como el producto, Archies tendrá que demostrar que su regreso a manos colombianas no es solo un cambio de accionistas, sino el inicio de una verdadera renovación comercial.

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