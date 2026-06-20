Audi es una de las marcas de vehículos más reconocidas en el mundo, pues desde su creación en Alemania se ha destacado por tener camionetas y automóviles de muy buena calidad, lujosos, duraderos y, sobre todo, veloces.

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De hecho, esta marca se pone en el mismo escalón de BMW, Mercedes y más a nivel mundial, lo que la impulsa como una de las más importantes en el mundo automotor.

Sin embargo, para nadie es un secreto que actualmente esta industria está cambiando bastante, ya que los vehículos a combustible están quedando en el pasado para darle paso a los eléctricos, ya que estos tienen energías más limpias que al final ayudarán, a mediano y largo plazo, al medio ambiente.

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Teniendo esto en cuenta y viendo cómo todas las marcas avanzan a pasos agigantados, especialmente en China, Audi presentó cambios importantes en el Salón del Automóvil de China, pero hubo uno que llamó la atención.

Cómo es el nuevo logo de Audi

Y es que si una persona piensa en Audi, es inevitable que se venga a la mente el logo con los aros, que es muy elegante y claramente muy característico de la compañía.

No obstante, esos logos pueden quedar atrás, ya que tal como se vio en el más reciente Salón del Automóvil en China, pese a que algunos carros mantienen esta identidad, otros, especialmente los de las nuevas tecnologías, ya manejan otro logo que es con las letras del nombre, en un estilo muy futurista y de fácil recordación.

Este es el nuevo logo de Audi:

Y es que tal como se mostró precisamente en este evento, los vehículos que vienen con este logo son los que son 100 % eléctricos, que es una nueva gama de la marca.

Es más, a Colombia aún no llega este nuevo logo, pero es cuestión de tiempo para que aterrice pronto en el país y empiecen a circular las camionetas y automóviles.

(Ver también: Vehículos Audi, BMW y Mercedes que podrá comprar por menos de $ 50 millones; son carrazos)

Qué carros Audi se venden en Colombia

Vale la pena destacar que actualmente los vehículos de esta compañía que hay en Colombia son:

Audi A3.

Audi A6 e-tron.

Audi Q2.

Audi Q3.

Audi Q5.

Audi Q6 e-tron.

Audi Q7.

Audi Q8.

Audi RS.

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