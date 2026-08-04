Una empleada federal de Estados Unidos demandó a Tesla después de sufrir un grave accidente durante la prueba de un vehículo eléctrico Model Y. Según la demanda, el automóvil estaba configurado en el modo de aceleración máxima conocido como ‘Insane’ sin que ella lo supiera, lo que provocó que perdiera el control y chocara contra un salón de belleza.

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La demandante fue Alemzewd Lawgalet, de 59 años, desarrolladora de bases de datos en la Junta de la Reserva Federal. El incidente ocurrió el 21 de septiembre de 2024 en Arlington, Virginia, cerca del Pentágono, recogió The Independent. Lawgalet programó una cita a través del sitio web de Tesla para probar un Model Y en un local de la marca. Al llegar, un vendedor le mostró un vehículo que ya estaba encendido, con las llaves dentro.

De acuerdo con la queja presentada, Lawgalet informó explícitamente al personal que nunca había conducido un automóvil eléctrico y preguntó qué necesitaba saber para operarlo. Según la demanda, le respondieron que “funcionaba igual que un vehículo de gasolina”.

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No le explicaron las diferencias propias de los eléctricos, como el freno regenerativo —que hace que el auto reduzca la velocidad al soltar el acelerador— ni los tres modos de aceleración disponibles: Chill (suave), Standard (normal) e Insane (máxima aceleración).

Lawgalet salió sola a la prueba, sin acompañamiento del vendedor. Al incorporarse a la carretera interestatal I-395 a unos 55 mph (aproximadamente 88 km/h), soltó el acelerador y se asustó porque el vehículo frenó de forma abrupta. Creyó que los frenos se habían activado solos. Decidió salir en la siguiente rampa y devolver el auto.

Al detenerse en un semáforo en rojo cerca de la salida del Pentágono y arrancar al ponerse en verde, el Model Y —según la demanda— “dio un salto hacia adelante con una velocidad y potencia extremas en comparación con la fuerza aplicada al acelerador”. Perdió el control, cruzó la calzada y chocó contra la fachada de un negocio.

De acuerdo con The Independent, el vehículo se incendió tras el impacto y obligó a evacuar el edificio. La dueña del salón de belleza declaró a medios locales en su momento que pensó que había habido una explosión o un atentado.

Lawgalet sufrió lesiones corporales graves y permanentes que le han causado y seguirán causando dolor físico y mental, gastos médicos y terapéuticos, pérdida de salarios y una disminución en su calidad de vida. La demanda sostiene que el accidente se debió a la negligencia de Tesla y que ella no tuvo culpa.

El Model Y estaba en modo ‘Insane’, capaz de acelerar de 0 a 60 mph (0 a 97 km/h) en unos 3,3 segundos, un rendimiento comparable al de un Ferrari de alto desempeño. Activar este modo requiere navegar por menús específicos en la pantalla táctil, por lo que no se puede seleccionar por accidente, según la demanda.

La queja se presentó inicialmente en un tribunal estatal de Virginia y Tesla la trasladó al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia el 22 de julio de 2026. Lawgalet demanda a Tesla y a dos empleados no identificados.

Solicita al menos 10 millones de dólares en daños compensatorios y 350.000 dólares en daños punitivos por “imprudencia”, “conducta intencional y temeraria” y “desprecio consciente por la salud y seguridad de otros”, explicó el mismo medio.

Tesla, en su respuesta presentada cuando el caso aún estaba en el tribunal estatal, negó responsabilidad y argumentó que Lawgalet “no tuvo el cuidado razonable” y que no tomó medidas adecuadas para mitigar los daños alegados. Un portavoz de la compañía no respondió a una solicitud de comentarios de The Independent.

El caso se encuentra en etapas iniciales. El tribunal programó una conferencia previa al juicio para el 12 de agosto de 2026 y fijó plazos de descubrimiento hasta diciembre de 2026.

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