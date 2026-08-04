Por: Noticiero 90 minutos

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Comprar el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) representa una obligación ineludible para quienes sean propietarios de vehículos en Colombia. No obstante, este trámite, además de ser una exigencia legal, también ha sido aprovechado por delincuentes para realizar engaños mediante plataformas digitales. De acuerdo con expertos en seguros citados en el artículo, resulta fundamental que antes de efectuar cualquier pago se verifique que el sitio web utilizado sea oficial, además de comprobar los métodos de pago y desconfiar especialmente de las ofertas que prometan descuentos excesivos en el valor del seguro.

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Al momento de adquirir el SOAT por internet, las recomendaciones más relevantes incluyen acceder únicamente a las páginas oficiales de las aseguradoras autorizadas, corroborar que el sitio cuente con certificado de seguridad —lo que se evidencia con el prefijo “https” y el ícono del candado— y evitar cualquier pago que se solicite a cuentas personales o billeteras digitales no asociadas a la empresa de seguros. Asimismo, si recibe enlaces por redes sociales, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, debe abstenerse de utilizarlos y, en caso de duda, revisar minuciosamente la dirección web, pues en muchos casos los estafadores realizan alteraciones mínimas en las URLs para dar una falsa apariencia de legitimidad.

Adicionalmente, las autoridades invitan a la ciudadanía a desconfiar si recibe ofertas con precios considerablemente más bajos que los establecidos oficialmente o si recibe comunicaciones de supuestos asesores que insisten de forma insistente en que realice el pago de manera inmediata. Si se encuentra ante una página que solicita depósitos a nombre de personas distintas a la entidad aseguradora, o le promete beneficios inusuales, lo más prudente es pausar el proceso y verificar directamente con la aseguradora autorizada.

Una vez concluida la compra, no basta con recibir un comprobante. Es vital confirmar que la póliza haya sido correctamente registrada. Para ello, puede verificar la vigencia del seguro en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) o validar la autenticidad con la entidad aseguradora que expidió el documento. Según las autoridades, adquirir el SOAT a través de canales verificados garantiza tanto la protección de su dinero como la validez del seguro en caso de un accidente o en controles realizados por los agentes de tránsito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar si una página web para comprar SOAT es segura?

Para saber si una página web es segura para la compra del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), es indispensable verificar que pertenezca a una aseguradora autorizada, contar con el certificado de seguridad en la barra de dirección —identificable por “https” y un candado—, y evitar cualquier sitio que solicite pagos a cuentas personales. Desconfíe de enlaces compartidos por redes sociales o aplicaciones de mensajería y revise cuidadosamente cualquier variación en la dirección web.

¿Qué es el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y para qué se utiliza al comprar el SOAT?

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) es una base de datos oficial donde se almacena la información sobre vehículos y sus propietarios en Colombia. Al comprar el SOAT, consultar el RUNT permite confirmar que su póliza fue debidamente registrada y se encuentra vigente, asegurando así la validez del seguro ante cualquier eventualidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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