Por: El Espectador

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El Departamento Administrativo de la Presidencia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, publicó las hojas de vida de quienes conformarán el gabinete de ministros y ministras en la nueva administración de Abelardo de la Espriella. Según la información divulgada, actualmente hay 11 de las 18 hojas de vida exigidas que ya son de acceso público, mientras que las siete restantes deben ser publicadas en el transcurso del día. El cumplimiento de este requisito legal permite que los documentos puedan recibir comentarios de la ciudadanía, pues deben ser conocidos al menos tres días antes de la posesión de los funcionarios, prevista para el próximo 7 de agosto.

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Si la administración saliente no finaliza la publicación de la totalidad de las hojas de vida, la responsabilidad recaerá sobre el equipo entrante, lo cual podría retrasar el ejercicio pleno de las funciones del nuevo gobierno, dado que los funcionarios no podrían asumir sus cargos inmediatamente. De acuerdo con la información presentada, las hojas de vida que ya fueron publicadas corresponden a Rodrigo Lara, quien asumirá el Ministerio del Interior; Elsa Noguera, quien estará al frente del Ministerio de Transporte; Indalecio Dangond en Agricultura; Jorge Mora en Defensa; Alexandra Falla en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); Miguel Gómez Martínez en Hacienda; Jaime Andrés Beltrán en el Ministerio de Vivienda; Iván Cancino en Justicia; Paola Holguín en Cultura; Fabio Arjona en Ambiente y Mauricio Gómez Amín en Comercio.

Adicionalmente, se dieron a conocer los perfiles de algunos integrantes del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), entre ellos Nicolás Gómez, Valerie Laufarie y Carlos Andrés Ríos. Estos documentos se encuentran disponibles para consulta en la página web oficial del Dapre y en portales específicos dispuestos para este fin estatal.

Con la publicación de las hojas de vida, Colombia avanza en los preparativos para la posesión de Abelardo de la Espriella, la cual tendrá lugar en Cali, Valle del Cauca. Al evento ya confirmaron su presencia varios líderes internacionales, como Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador. Este proceso busca asegurar la transparencia y el escrutinio público en la conformación del nuevo gabinete, en cumplimiento a la normatividad establecida para el relevo de gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurre si las hojas de vida de los ministros no se publican a tiempo?

Si la administración saliente no publica todas las hojas de vida requeridas antes del cambio de gobierno, la administración entrante debe completar este proceso después de asumir el poder. Esto implica que los ministros y ministras no podrán posesionarse junto al presidente el día estipulado, lo que retrasaría el inicio de sus funciones y limitaría la operatividad del nuevo gobierno desde el primer momento.

¿Dónde pueden consultarse las hojas de vida de los nuevos ministros de Abelardo de la Espriella?

Las hojas de vida de las y los ministros designados en el gobierno de Abelardo de la Espriella se encuentran disponibles para la ciudadanía en el portal oficial del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y en la página web aspirantes.presidencia.gov.co. Allí se puede consultar la información de quienes han sido anunciados como parte del gabinete ministerial.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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