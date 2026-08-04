Por: EL PILON SA

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La Fiscalía General de la Nación reconstruyó minuciosamente los sucesos que rodearon el crimen de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y fue asesinada el 16 de julio en Cali. Tras trece días de investigaciones y actividades técnico-científicas, el ente acusador logró esclarecer la presunta planificación y ejecución de uno de los casos que más ha impactado a la opinión pública en las últimas semanas, según los comunicados de la propia Fiscalía.

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La investigación permitió identificar y judicializar a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Estas personas fueron capturadas el 30 de julio en diligencias de registro y allanamiento en el Valle del Cauca. Frente a la desaparición de María Camila, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa; sin embargo, solo cuatro días después el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) halló el cuerpo en el corregimiento La Buitrera, aunque la bebé no fue encontrada en ese momento.

De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, la hoy procesada Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría simulado estar embarazada para ganarse la confianza de María Camila y lograr que la acompañara a una supuesta pañalera en el sur de Cali. En realidad, la condujo en motocicleta a un inmueble del sector Alto de Polvorines, donde los demás implicados tenían preparado el escenario para cometer el asesinato. Nitzon Stiven Mondragón Cuero habría atacado a la joven con un arma cortopunzante y, posteriormente, según la hipótesis, extrajeron a la bebé mediante una cesárea artesanal. Los procesados intentaron eliminar pruebas antes de abandonar el lugar.

Cada uno de los involucrados tenía una función definida: Juan José Narváez Rodríguez transportó el cuerpo hasta el río Meléndez, Edwin García Zuluaga vigiló el área y alertó sobre posibles autoridades, y Kevin Alexis López Orozco coordinó la logística y el pago de cuatro millones de pesos a Yulieth Cecilia Angulo Escobar. Con estas pruebas, un fiscal especializado imputó a los cinco los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Ninguno aceptó cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, el CTI y la Policía Nacional encontraron en una zona boscosa restos que corresponderían a la bebé, cuya identificación sigue en proceso en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las personas acusadas en el crimen de María Camila Potosí?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los señalados en este caso son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Cada uno habría desempeñado un papel específico en la planeación y ejecución del asesinato y posterior desaparición de la joven María Camila Potosí.

¿Qué delitos se imputaron en el caso de María Camila Potosí y su bebé?

Según la información oficial de la Fiscalía, a las cinco personas procesadas se les imputaron los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Estos delitos se relacionan con la gravedad y las circunstancias del crimen investigado.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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