Quienes estén en Cali durante el 7 de agosto deberán prepararse para una serie de restricciones especiales. La Alcaldía anunció un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que incluirá ley seca, limitaciones al transporte de carga y prohibiciones para la venta de gasolina en recipientes, entre otras medidas.

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(Vea también: ¿Es posible que se caiga la posesión de De la Espriella? Expertos analizan posibles escenarios)

Las disposiciones buscan garantizar el normal desarrollo de la ceremonia, que por primera vez en la historia republicana de Colombia se desarrollará fuera de Bogotá.

¿Qué medidas regirán en Cali por la posesión presidencial?

Entre las principales decisiones anunciadas por las autoridades se encuentran:

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Ley seca desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. del 7 de agosto.

Prohibición de vender gasolina en recipientes.

Restricciones para el transporte de escombros.

Limitaciones a la circulación de vehículos de carga pesada.

Restricciones para hacer trasteos, medidas que estarán vigentes entre el jueves y el sábado, según el cronograma establecido por las autoridades.

#ATENCIÓN📍Medidas especiales en #Cali por la posesión presidencial.

Ley seca de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. el viernes 7 de agosto.

Prohibida venta de gasolina en recipientes, restricciones para escombros, carga pesada y trasteos entre el jueves y el sábado.

Más de 11 mil uniformados. pic.twitter.com/UFS35c2XVz — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 4, 2026

¿Por qué habrá estas restricciones?

El operativo responde a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo para el periodo 2026-2030 tras ganar la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda.

La ceremonia se llevará a cabo en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali, marcando un hecho inédito al convertirse en la primera investidura presidencial desarrollada fuera de Bogotá.

Nuestra ciudad recibe este 7 de agosto la posesión presidencial. 🇨🇴 Se adoptarán medidas orientadas a fortalecer la seguridad y prevenir situaciones que afecten la tranquilidad de la ciudad: Ley Seca, restricción de venta de gasolina en recipientes y transporte de carga pesada. pic.twitter.com/E4cNjCLOpV — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) August 4, 2026

¿Cuántos policías y militares estarán en el operativo?

Las autoridades confirmaron el despliegue de más de 11.000 uniformados, quienes estarán encargados de la seguridad de la ceremonia, de los invitados nacionales e internacionales y del control del orden público en distintos puntos de la ciudad.

El dispositivo también busca garantizar la movilidad y prevenir cualquier alteración durante el evento.

Una posesión inédita para Colombia

El traspaso de mando entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella no solo marcará el inicio de un nuevo Gobierno, sino también un cambio en la tradición institucional del país.

Con Cali como sede de la ceremonia, las autoridades implementarán un esquema especial de seguridad y varias restricciones temporales para asegurar el desarrollo del evento, por lo que recomendaron a los ciudadanos estar atentos a las disposiciones oficiales antes de desplazarse o adelantar actividades que puedan verse afectadas.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.