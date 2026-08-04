Por: El Espectador

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo pública una carta dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que expone serias preocupaciones sobre posibles riesgos para los derechos humanos en Colombia, basándose en varias propuestas del nuevo Gobierno. Según se destaca en la misiva, Marín reafirma el compromiso de la Defensoría del Pueblo para colaborar de manera armónica, pero desde su autonomía constitucional, con el fin de avanzar en la protección y ejercicio de los derechos humanos en el país. No obstante, advierte sobre anuncios gubernamentales que podrían poner en peligro estos derechos en un contexto ya crítico.

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La carta, que consta de diez páginas, invita a De la Espriella a mantener un diálogo fluido con la institución y sugiere que antes de tomar decisiones se evalúen los posibles riesgos en materia de derechos humanos, siguiendo una perspectiva constitucional. Uno de los temas centrales que aborda Marín es la libertad de expresión y prensa, recordando que los medios y periodistas tienen el deber de verificar la información y que el Gobierno no debe definir quién es o no periodista. Además, la defensora subraya la importancia de proteger a todas las voces, incluidas las críticas al Gobierno, y llama la atención sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres periodistas.

El documento hace énfasis en la preocupación por la derogatoria del Decreto 003 de 2021, que regula la protesta social, y el posible regreso al antiguo modelo del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Marín recuerda que la Corte Suprema de Justicia exige un trato imparcial y participativo en estos contextos. Igualmente, pone el foco en la polarización política y la necesidad de que el nuevo presidente garantice los derechos tanto de la oposición como de periodistas y líderes sociales, evitando cualquier discurso que pueda asociar la oposición con la violencia.

En otros apartados, la defensora insiste en la idoneidad e imparcialidad del futuro director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo jefe designado ha generado controversia por expresiones pasadas contra sectores protegidos. Marín también advierte sobre las implicaciones negativas de eliminar dependencias como la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y de frenar la implementación del Acuerdo Final de Paz, remarcando que este último es una obligación constitucional. Asimismo, expresa inquietud ante posibles reformas que afectarían derechos territoriales de los pueblos indígenas y derechos ambientales, señalando la importancia de la consulta previa y la participación de las comunidades.

Finalmente, Marín resalta la situación de colombianos en el exterior que enfrentan discriminación y deportaciones, solicitando protección efectiva y acciones diplomáticas concretas. La defensora propone establecer un canal de trabajo de alto nivel entre el Gobierno y la Defensoría para examinar y dar seguimiento a estas preocupaciones desde el inicio del nuevo mandato.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Defensoría del Pueblo sobre el Gobierno de De la Espriella?

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, expresó inquietudes acerca de propuestas del nuevo Gobierno que podrían afectar la libertad de prensa, los derechos de la oposición, la regulación de la protesta social, la protección de líderes sociales y comunidades étnicas, la continuidad en la implementación del Acuerdo de Paz y el respeto a los derechos de colombianos en el exterior. Todas estas preocupaciones se resumen en la necesidad de salvaguardar los derechos humanos y garantizar la participación y protección de los sectores vulnerables.

¿Qué implicaciones tiene la eliminación de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos para la implementación del Acuerdo de Paz?

De acuerdo con lo expuesto por la defensora Marín, suprimir la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y otras dependencias relacionadas podría desacelerar o suspender la implementación del Acuerdo Final de Paz, lo que no solo contraviene obligaciones constitucionales, sino que afectaría la seguridad y desarrollo de las regiones. La continuidad y fortalecimiento de la estructura institucional son vitales para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de paz y derechos humanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.