En medio de hechos de violencia en Colombia, un operativo desde Bogotá sirvió para salvar a dos mujeres en México de un delito terrible como lo es la trata de personas.

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La oportuna intervención desarrollada por la Dirección de Seguridad perteneciente a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia resultó decisiva para liberar a dos mujeres.

Ambas mujeres padecían cautiverio bajo el control de una banda dedicada al tráfico de seres humanos en la capital de México, según informó la Secretaría de Seguridad.

Juan Carlos Gutiérrez, funcionario adscrito a la Dirección de Seguridad, detalló que una joven de 19 años se trasladó al país azteca motivada por una propuesta laboral engañosa.

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Dicho ofrecimiento fue hecho por una persona cercana, pero al arribar al destino la víctima descubrió que terminaría sometida a explotación sexual violenta.

A pesar de la vigilancia permanente ejercida por los captores, la afectada conservó oculto su teléfono móvil, logrando transmitir una solicitud urgente de auxilio institucional.

El mensaje con el aviso de la víctima de trata de personas fue recibido por una entidad social que notificó inmediatamente a las dependencias de seguridad del distrito bogotano para coordinar acciones.

La emergencia activó un operativo coordinado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Cancillería, el Consulado colombiano en México y fuerzas policiales aztecas.

La víctima envió datos de geolocalización en tiempo real sobre la edificación donde permanecía retenida junto a otra compatriota.

Las fuerzas de seguridad ubicaron la propiedad privada, ejecutando el rescate de ambas jóvenes y capturando a los delincuentes involucrados en el crimen de trata de personas.

Posteriormente, las autoridades tramitaron la repatriación de las connacionales para brindarles acompañamiento psicológico y social especializado en Colombia.

Paralelamente, una segunda intervención interinstitucional impidió que una joven de nacionalidad peruana terminara bajo la red de otra estructura criminal trasatlántica.

La pasajera arribó a Bogotá teniendo una escala técnica previa a su desplazamiento programado hacia el continente europeo, atraída por ingresos económicos elevados.

Una tripulante de cabina detectó la preocupación extrema de la madre, reportando oportunamente la posible situación de riesgo ante las autoridades aeroportuarias.

La alerta temprana permitió accionar protocolos de respuesta rápida antes del aterrizaje de la aeronave en la capital colombiana.

Integrantes de la Dirección de Seguridad, en conjunto con Migración Colombia y la Secretaría de Gobierno, localizaron a la viajera en un establecimiento hotelero próximo a El Dorado.

Los funcionarios demostraron la falsedad de la propuesta comercial, logrando persuadir a la mujer sobre el peligro inminente que afrontaba.

El reencuentro familiar ocurrió pocas horas después de la llegada de la madre a la ciudad, neutralizando con éxito el viaje planificado hacia Londres.

Estos hechos reflejan las nuevas modalidades operativas de las mafias, utilizando plataformas digitales y ofertas laborales irreales para atraer víctimas indefensas.

Las redes delictivas evitan emplear la fuerza física o el decomiso inicial de pasaportes para no generar sospechas tempranas en los controles.

Por ello, la erradicación de este flagelo exige cooperación constante entre administraciones locales, organismos nacionales y agencias internacionales de inteligencia.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, las autoridades recomiendan validar exhaustivamente cualquier oferta laboral exterior y reportar anomalías oportunamente.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá indica que si se conoce un posible caso o necesita orientación, es clave comunicarse al 300 250 5050 o escribir a lucha.trata@gobiernobogota.gov.co.

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