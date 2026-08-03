Un hombre fue asesinado en la mañana de este lunes 3 de agosto en el mall Viva Las Palmas, ubicado en el Alto de Las Palmas, en Envigado (Antioquia), luego de ser atacado a bala por dos sicarios cuando descendía de una camioneta blindada. El crimen ocurrió hacia las 8:45 a. m. y causó conmoción entre los visitantes y trabajadores del centro comercial, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

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De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, la víctima se bajó del vehículo para asistir, al parecer, a una reunión cuando fue sorprendida por los atacantes. Los sicarios habrían llegado en un automóvil particular y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar antes de emprender la huida.

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El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez, confirmó que dos hombres participaron en el homicidio y aseguró que las autoridades ya cuentan con elementos técnicos que podrían ser clave para avanzar en el caso. “La víctima fue abordada por dos sicarios, quienes atentan contra su vida. Hay pruebas técnicas para que las autoridades logren un esclarecimiento pronto de este hecho”, manifestó el funcionario.

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Tras el ataque, agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección judicial al cuerpo, mientras otros equipos desplegaron un operativo para ubicar a los responsables. En medio de esas labores fue encontrado abandonado un vehículo en la glorieta de Sancho Paisa, el cual sería el mismo en el que se movilizaban los sicarios y que ahora es objeto de verificación para establecer si había sido robado antes del crimen.

Las autoridades también trabajan para confirmar la identidad de la víctima y determinar los móviles del homicidio. Según las primeras versiones conocidas por El Colombiano, el hombre tendría entre 45 y 50 años y estaría vinculado al negocio de la exportación de aguacates. Además, investigadores analizan la hipótesis de que habría sido citado previamente al lugar, circunstancia que los responsables habrían aprovechado para ejecutar el ataque.

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