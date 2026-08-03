El futuro de los derechos de televisión del fútbol colombiano comenzó a tomar un rumbo diferente al que se esperaba hace apenas unos días. Aunque hasta la semana pasada el panorama apuntaba a que Win Sports seguiría como principal candidato para quedarse con la transmisión de la Liga, el Torneo y la Copa, la Dimayor confirmó que hay otros interesados en el negocio.

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La División Mayor del Fútbol Colombiano informó este lunes, por medio de un comunicado oficial, que recibió múltiples ofertas de terceros dentro del proceso de licitación para adjudicar los derechos audiovisuales y digitales de sus competencias.

Con este anuncio, el organismo confirmó que existe competencia por uno de los contratos más importantes del deporte colombiano y que el proceso avanza conforme al cronograma que había sido establecido desde el inicio de la convocatoria.

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Dimayor confirmó que recibió varias ofertas por los derechos del FPC

En el comunicado, la Dimayor explicó que culminó satisfactoriamente la etapa de recepción de propuestas para la explotación de los derechos de televisión y plataformas digitales de los torneos profesionales.

Además, señaló que el proceso se desarrolla respetando el calendario fijado en la licitación, por lo que ahora comenzará la fase de evaluación de las propuestas presentadas por las empresas interesadas.

Aunque la entidad no reveló cuántos oferentes participaron ni cuáles compañías presentaron propuestas, sí dejó claro que hubo más de una oferta, un escenario que cambia el panorama frente a las versiones que daban prácticamente asegurada la continuidad de Win Sports.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, informa a la opinión pública que, dando cumplimiento al cronograma incluido en la invitación a presentar ofertas por los derechos audiovisuales y digitales de las… pic.twitter.com/ZgNZkVbvKT — DIMAYOR (@Dimayor) August 3, 2026

Win Sports ya no aparece como único candidato

La confirmación de la Dimayor supone un cambio importante en la carrera por los derechos de televisión del fútbol colombiano.

En los últimos meses, Win Sports era señalado como el principal aspirante para mantener el contrato de transmisión, luego de varios años como operador oficial de las competencias organizadas por la Dimayor.

Sin embargo, la existencia de varios interesados abre la posibilidad de que el negocio tenga un nuevo protagonista o, al menos, obligará a que la competencia por quedarse con el contrato sea mucho más fuerte de lo previsto.

Ahora será la Dimayor la encargada de revisar cada una de las propuestas para determinar cuál ofrece las mejores condiciones económicas, técnicas y comerciales para la difusión del fútbol profesional colombiano durante los próximos años.

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Por el momento, el organismo no entregó detalles sobre los tiempos en los que se conocerá la decisión definitiva ni sobre la identidad de las empresas que participan en la licitación, por lo que habrá expectativa entre clubes, aficionados y el mercado audiovisual por el desenlace del proceso.

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