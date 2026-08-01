Luis Díaz comenzó oficialmente su preparación para la temporada 2026-2027 con Bayern Múnich. El colombiano ya se reincorporó este sábado 1 de agosto a los entrenamientos del conjunto bávaro, luego de disfrutar de unas vacaciones tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, y de inmediato recibió una gran noticia: fue incluido en la convocatoria para la gira de pretemporada por Asia.
El equipo dirigido por Vincent Kompany viajará a territorio asiático para continuar su puesta a punto antes del inicio de las competencias oficiales. Allí, disputará dos encuentros amistosos, el primero frente al Jeju SK, en Corea del Sur, y, posteriormente, viajará a Hong Kong para medirse al Aston Villa.
Bayern Múnich publicó la lista de futbolistas que harán parte del viaje y, como era de esperarse, aparece Luis Díaz con el dorsal 14.
Convocados de Bayern Múnich para la pretemporada en Asia
- Manuel Neuer
- Sven Ulreich
- Adam Aznou Poad-Stubbe
- Jonas Urbig
- Kim Min-jae
- Jonathan Tah
Joshua Kimmich
- Tom Bischof
- Nathaniel Brown
- Luis Díaz
- João Palhinha
- Hiroki Ito
- Arijon Ibrahimović
- Sacha Boey
- Konrad Laimer
- Julio César Chávez
- Maurice Krattenmacher Binder
- Lovro Pavić
- Maycon Cardozo
- Lennart Sieb
- Bara Ndiaye
- Wisdom Manuba
- Josip Stanišić
- Aleksandar Pavlović
- Della Rovere
- Bastian Assomo
Uno de los detalles que más llamó la atención en el regreso del colombiano fue su nuevo look. Luis Díaz sorprendió a compañeros e hinchas al presentarse con el cabello teñido de color plateado, un cambio de imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales.
Así marcha la pretemporada del Bayern
Hasta el momento, el Bayern ha disputado tres compromisos durante su preparación. En primera instancia, venció 2-1 a Wehen Wiesbaden y luego, goleó 15-0 a Rottach-Egern.
Ahora, Bayern se prepara para el duelo con el Jeju SK, programada para el 4 de agosto, y el encuentro contra Aston Villa, que se llevará a cabo el 7 de agosto.
Después de la gira asiática llegarán los primeros retos oficiales de la campaña. El campeón alemán disputará la Supercopa de Alemania frente al Borussia Dortmund, el 22 de agosto, mientras que una semana más tarde, es decir, el 28 de agosto, debutará en la Bundesliga recibiendo al Stuttgart.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO