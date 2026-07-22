El extremo Luis Díaz fue uno de los nombres que llamó la atención en el balance final de la Copa del Mundo 2026, luego de que el medio brasileño Globo, a través de su portal deportivo, lo incluyera en un equipo de jugadores que no cumplieron con las expectativas durante el torneo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Jhon Jáder Durán recibió su primera mala noticia en Benfica; quedó por fuera de lista clave)

La publicación, titulada como una “selección de decepciones”, reunió a varios de los futbolistas más reconocidos del planeta que, pese a llegar como figuras, terminaron teniendo un rendimiento por debajo de lo esperado en la competencia.

En ese listado aparece el extremo de la Selección Colombia, quien era uno de los llamados a liderar el ataque del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, pero que no logró marcar diferencia constante a lo largo del campeonato.

Lee También

El once de las decepciones del Mundial 2026

Según Globo, este fue el equipo completo de jugadores que decepcionaron en el torneo:

Arquero: Fernando Muslera (Uruguay).

Defensas: Danilo (Brasil), Koulibaly (Senegal) y Hincapié (Ecuador).

Volantes: Casemiro (Brasil), Vitinha (Portugal), Valverde (Uruguay) y De Bruyne (Bélgica).

Delanteros:Wirtz (Alemania), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Luis Díaz (Colombia).

🇨🇴❌¡COLOMBIANO DENTRO DE LOS ONCE PEORES DEL MUNDIAL! 🇨🇴 Luis Diaz, el jugador de la Selección Colombia, hace parte del XI con más baja calificación del mundial según @globo 📻💻#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/piCqJ4PIX3 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 21, 2026

Este equipo mezcla nombres de peso mundial, varios de ellos habituales protagonistas en clubes europeos y selecciones, pero que en este Mundial no lograron brillar como se esperaba.

El propio medio brasileño enfatiza que la elección se basa en la diferencia entre lo que se esperaba de cada jugador y lo que finalmente mostraron en la cancha, más que en un bajo nivel absoluto.

¿Por qué incluyeron a Luis Díaz?

En el caso del colombiano, su presencia en este equipo responde principalmente a que no tuvo el impacto ofensivo que se anticipaba. El guajiro llegaba como la principal carta de desequilibrio de Colombia, pero su rendimiento fue irregular y no logró ser determinante en los momentos clave.

Colombia, que avanzó a los octavos de final, terminó quedándose en esa instancia, lo que también pesó en la evaluación general del plantel y de sus figuras.

El análisis de Globo se suma a otras publicaciones internacionales que han hecho balances similares del torneo, en los que varios ‘cracks’ aparecen señalados por no haber estado a la altura del contexto mundialista.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de este once es la cantidad de estrellas incluidas. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne y Federico Valverde también fueron señalados, lo que evidencia que incluso los futbolistas más consolidados pueden quedar en deuda en torneos de esta magnitud.

* Pulzo.com se escribe con Z