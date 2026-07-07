Luego de la sufrida tanda de penales que definió el paso de Suiza a cuartos de final del Mundial 2026, las cámaras captaron el momento en el que Luis Díaz quedó golpeado emocionalmente ante el fin del sueño mundialista.

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Consolado por el capitán, James Rodríguez, el delantero de la Selección Colombia no podía reponerse al fin de su paso en la competición, definida por la patada del suizo Ruben Vargas desde los doce pasos.

Ante las lágrimas del siete colombiano, incluso llegó el abrazo de Granit Xhaka, el primero en definir desde el punto penal por el lado de Suiza.

Pese a que ‘Lucho‘ logró acertar cuando fue su turno en la tanda definitiva de penales, durante los 90 minutos (y el tiempo de adición) no logró anotar.

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James Rodríguez comforts a visibly emotional Luis Díaz 🇨🇴 pic.twitter.com/5HGmzcB2Ff — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Durante la primera mitad del tiempo reglamentario, Colombia fue fuerte en ataque y estuvo cerca de anotar, pero también aparecieron contrataques del seleccionado europeo, como el de Fabian Rieder.

Las opciones más claras las tuvieron Gustavo Puerta que atajó el portero de Suiza, el cabezazo de Lucumí al minuto 98 y, sin duda, la más clara opción que dejó pasar Jaminton Campaz.

Ahora, frente al triunfo ante Colombia, el seleccionado suizo deberá enfrentarse a la ‘albiceleste’ el próximo sábado 11 de junio.

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