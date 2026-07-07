A partir de las 3:00 de la tarde de este martes, 7 de julio, la Selección Colombia se mide con Suiza en el partido correspondiente a los octavos de final del mundial 2026, un partido muy entretenido porque son dos equipos con estilos de juego parecidos.

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(Ver también: Historial entre Colombia y Suiza: así llegan al duelo de octavos del Mundial 2026)

Este es un compromiso muy importante porque el que gane avanza a los cuartos de final, mientras que el que pierde ya le toca devolverse a su casa.

Ahora, para ganar, el técnico Néstor Lorenzo usará a sus mejores jugadores porque no es tiempo de experimentar, sino de irse a la segura con la idea de seguir avanzando de rondas.

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Titular de Colombia vs. Suiza

De esta manera, los elegidos de Lorenzo para este compromiso son:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a🇨🇭en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/UYhoD2cWAn — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 7, 2026

El único cambio con respecto a los inicialistas del compromiso con Ghana es Luis Suárez por Jhon Córdoba, recordando que el chocoano sufrió un desgarro y no podrá jugar en el resto del campeonato.

A qué hora es Colombia vs. Suiza

Este compromiso, correspondiente a los octavos de final del Mundial será a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio de Vancouver, en Canadá.

(Ver también: Cuánta plata recibe Colombia por clasificar a octavos del Mundial 2026; premio es jugoso)

Dónde ver Colombia vs. Suiza

Cabe recordar que este encuentro tendrá la transmisión del Canal Caracol, RCN Televisión, DSports y la aplicación Disney Plus. Además, si usted quiere reaccionar se puede conectar con Las Narratones y luego La Despachada de Pulzo Deportes para que reaccione con nosotros.

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