La Selección Colombia se alista para uno de los partidos más importantes de los últimos años, pues este martes, 7 de julio, sobre las 3:00 de la tarde, el combinado nacional se mide con Suiza en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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(Ver también: Historial entre Colombia y Suiza: así llegan al duelo de octavos del Mundial 2026)

Este es un encuentro que promete mucho porque ambos equipos juegan de forma ofensiva, con esquemas parecidos y cuentan con jugadores de mucha calidad, por lo que se necesita de toda la calidad para poder ganar y avanzar de ronda.

Ahora, Colombia ha viajado muchos kilómetros y eso puede ser un tema a tener en cuenta, sobre todo porque se han presentado cambios de clima, altitudes y demás que sin duda afectan la salud y la defensa de los jugadores. Es más, eso ya pasó factura, ya que antes de este encuentro algunos jugadores y personas del cuerpo técnico estuvieron afectados por un virus.

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Así lo explicó el técnico Néstor Lorenzo, quien en rueda de prensa previo a este encuentro habló justamente de los jugadores afectados y de cómo se encuentran.

Es más, el tema salió por la lesión de Jhon Córdoba, quien no jugará más en lo que resta del torneo: “Jhon está con un desgarro y se va a perder el resto del torneo. Perdimos un jugador muy importante. El resto están recuperados”.

Y ahí agregó: “Si hubo un virus que nos pegó a varios, pero ya estamos todos bien”.

De esta manera, el técnico no dio más detalles sobre qué clase de virus fue y a quiénes fueron los afectados, pero la buena noticia es que ya todos están recuperados y al 100 % para dicho encuentro con Suiza.

(Ver también: Cuánta plata recibe Colombia por clasificar a octavos del Mundial 2026; premio es jugoso)

Cabe recordar que este encuentro será a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio de Vancouver, en Canadá.

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