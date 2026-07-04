Colombia ya conoce a su rival en los octavos de final del Mundial 2026. Tras vencer a Ghana en los dieciseisavos, la selección nacional enfrentará a Suiza el próximo 7 de julio, a las 3:00 de la tarde, en Vancouver, en un duelo que marcará un nuevo capítulo de un historial favorable para el equipo colombiano.

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(Vea también: ¿Cómo quedaron los octavos de final del Mundial 2026 con clasificación de Selección Colombia?)

Será la quinta vez que ambas selecciones se enfrenten y los antecedentes dejan un balance de dos victorias para Colombia, un empate y una derrota.

El historial entre Colombia y Suiza

El primer enfrentamiento se disputó en 1985, en un partido amistoso que terminó igualado 2-2. Seis años después, en 1991, volvieron a verse las caras en otro amistoso. En esa ocasión, Suiza se quedó con la victoria por 3-2.

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El antecedente más recordado llegó en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando Colombia derrotó 2-0 al conjunto europeo en un triunfo que quedó registrado como el único cruce entre ambos en una Copa del Mundo.

La última vez que jugaron fue en 2007, también en un amistoso, con victoria colombiana por 3-1.

Un nuevo reto en Vancouver

Con esos antecedentes, Colombia buscará ampliar su dominio sobre Suiza cuando se enfrenten por los octavos de final del Mundial 2026.

El compromiso, programado para el 7 de julio en Vancouver, definirá cuál de las dos selecciones avanza a los cuartos de final del torneo.

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