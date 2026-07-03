La Selección Colombia afrontará este viernes 3 de julio uno de sus partidos más importantes en la Copa Mundial 2026. Luego de superar la fase de grupos, la ‘Tricolor’ se medirá con Ghana desde las 8:30 de la noche en los dieciseisavos de final, una instancia en la que cualquier error puede significar la eliminación.

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Al tratarse de una llave de eliminación directa, el compromiso deberá tener un vencedor. Si el marcador termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá primero en la prórroga y, de ser necesario, en una tanda de penaltis.

Ese escenario pone el foco sobre Camilo Vargas, arquero titular del seleccionado colombiano, quien a lo largo de su carrera ha construido un importante registro enfrentando cobros desde los doce pasos, aunque esa fortaleza todavía no ha podido trasladarla a la Selección Colombia.

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En total, el guardameta suma 19 penaltis atajados en partidos oficiales, una cifra que ha conseguido principalmente con Atlas de México, club con el que evitó 15 anotaciones desde el punto blanco. Los otros cuatro fueron con Independiente Santa Fe (2), Argentinos Juniors (1) y Deportivo Cali (1).

Además, Vargas viene de una de sus mejores campañas en ese aspecto, pues durante la temporada 2025/26 logró detener cinco cobros de penalti en el fútbol mexicano, ratificando su capacidad para responder en momentos de máxima presión.

Sin embargo, la historia cambia cuando se revisan sus números con la camiseta de Colombia. Hasta ahora, el arquero no ha disputado ninguna definición por penaltis con la ‘Tricolor’ y, en los tres cobros que le ejecutaron durante partidos oficiales y amistosos, todos terminaron en gol.

Los jugadores que lograron vencerlo desde los doce pasos fueron Jozy Altidore, en un amistoso frente a Estados Unidos en 2014; Arturo Vidal, con Chile durante las Eliminatorias al Mundial de Catar; y Raphinha, con Brasil, en el actual proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Las estadísticas generales muestran que a Camilo Vargas le han cobrado 104 penaltis a lo largo de su trayectoria profesional, sin contar tandas de definición. De esos remates consiguió detener 19, mientras que 85 terminaron en gol, para un porcentaje de atajadas del 18,27 %.

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Con esos antecedentes, Colombia espera que, si el duelo contra Ghana llega hasta la definición desde el punto penal, la experiencia del arquero pueda convertirse en un factor determinante para conseguir el anhelado cupo a los octavos de final del Mundial.

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