Una frase que Diego Maradona pronunció en 2018 volvió a circular durante el Mundial 2026. El exfutbolista habló, entre risas, de partidos de 100 minutos y su comentario terminó llamando la atención.

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En medio del Mundial 2026, una antigua declaración de Diego Maradona volvió a captar la atención de los aficionados por la similitud con lo que ocurre actualmente en el torneo.

El excapitán de la selección argentina hizo el comentario en 2018, cuando la Copa del Mundo que hoy se disputa en Estados Unidos, México y Canadá todavía parecía lejana.

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Qué dijo Maradona sobre el Mundial 2026

Durante el programa De Zurda, que compartía con Víctor Hugo Morales, Maradona se animó a imaginar cómo sería el Mundial 2026 y lanzó una predicción entre risas.

“Los americanos querrán cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar”.

Aunque en ese momento sonó como una ocurrencia, la frase volvió a viralizarse durante la actual Copa del Mundo.

[Fragmento] Diego Armando Maradona opinando sobre el Mundial 2026 en el año 2018 junto a Víctor Hugo. 🇺🇸🇲🇽🇨🇦 “Los americanos quisieron hacer 4 tiempos de 25′ para meternos publicidad”. 🗣️ pic.twitter.com/Tcs9HdKjYC — Expe (@Expefutbol) June 29, 2026

Cuál fue la predicción de Maradona

El Mundial 2026 incorporó pausas de hidratación que han extendido la duración de varios encuentros más allá de los 100 minutos. Esas interrupciones también representan espacios dentro de la transmisión, un detalle que muchos usuarios en redes sociales han relacionado con la reflexión que hizo Maradona hace ocho años.

Por esa coincidencia, el video de la intervención del exfutbolista argentino volvió a compartirse ampliamente durante el desarrollo del torneo.

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