A pocas horas del enfrentamiento de la Selección Colombia contra Ghana en el Mundial 2026, el técnico Néstor Lorenzo recibió un reconocimiento que sorprendió a muchos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le otorgó la ciudadanía honorífica de Colombia como un homenaje a su trabajo al frente del combinado nacional.

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El ministerio oficializó la decisión a través de un mensaje en la red social X, en el que destacó el impacto que ha tenido el entrenador argentino en el fútbol colombiano. En el documento se lee: “Colombia, el país de la belleza, en reconocimiento a su liderazgo, compromiso y aporte al fútbol nacional, confiere la presente distinción honorífica a Néstor Gabriel Lorenzo”.

La entidad también explicó que el reconocimiento fue concedido desde el pasado 11 de junio y sostuvo que uno de los motivos para entregarlo es la posibilidad de que Lorenzo haga historia con la Selección Colombia. El Ministerio argumentó que “nunca un entrenador extranjero ha llevado una selección a ser campeona del mundo”, por lo que quiso respaldar simbólicamente su gestión.

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A la opinión pública: convertimos a Lorenzo en un colombiano más. pic.twitter.com/9XJZ0SQtOS — MinComercio Colombia (@MincomercioCo) July 3, 2026

¿La ciudadanía honorífica convierte a Néstor Lorenzo en colombiano?

Ante las dudas que surgieron tras el anuncio, el Ministerio de Comercio aclaró que se trata únicamente de una distinción simbólica y que no tiene efectos jurídicos. En ese sentido, precisó: “Esta es una distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia como reconocimiento simbólico. No constituye el otorgamiento ni el reconocimiento de una nacionalidad, ciudadanía oficial, título o estatus migratorio ni genera efectos legales, administrativos”.

La cartera también explicó que en Colombia los procesos para adquirir la ciudadanía por adopción o naturalización son competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. El anuncio coincidió con la expectativa por el duelo frente a Ghana y con la polémica causada por las declaraciones del supuesto brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam. Sobre ese contexto, el ministerio manifestó: “Hace un mes venimos trabajando por un propósito, y ahora que se habla de cábalas y ‘maldiciones’ futbolísticas, es el mejor momento para hacer este anuncio”.

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