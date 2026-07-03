En la noche de este viernes, 3 de julio, la Selección Colombia vuelve a unas instancias definitivas de un Mundial luego de 8 años, pues la última vez se enfrentó a Inglaterra en Rusia 2018 y fue eliminado en octavos en la definición desde el punto penalti.

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Sin embargo, mucho ha pasado desde ese momento, pues ahora los hinchas confían en que el conjunto nacional pueda superar la segunda ronda del campeonato.

Al frente no tendrá un rival sencillo en los dieciseisavos de final, puesto que se mide a Ghana que terminó tercero en un grupo en el que compartió con Inglaterra, Croacia y Panamá.

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Ahora, en la previa de este encuentro, hubo un momento que llamó bastante la atención y fue cuando los jugadores salieron de su hotel para irse a entrenamiento, porque allí apareció una cara bastante conocida que no estaba convocada: Juan Guillermo Cuadrado.

Este fue el momento:

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Ahora, cabe destacar que Cuadrado no es que esté convocado con la Selección Colombia, sino que el cuerpo técnico seguramente lo dejó entrar por la confianza que tiene y lo que le puede aportar al grupo, con felicidad y tranquilidad.

Además, es una persona que sabe leer la palabra de Dios y seguramente compartió un lindo momento con varios jugadores que, al igual que él, son creyentes y se aferran a la fe para conseguir un buen resultado en este compromiso.

Lo cierto es que Cuadrado hace un buen tiempo no juega con la Selección Colombia, recordando que al principio del proceso de Lorenzo era el capitán, incluso le marcó a Alemania, pero luego por lesiones y decisiones técnicas dejó de jugar tan seguido con su club y salió del radar del combinado nacional.

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(Ver también: A Gustavo Puerta su nivel con Colombia le está dando frutos y gigante italiano ya se fijó en él)

Ojalá esta visita les haya servido a los jugadores como un impulso para que en el compromiso frente a Ghana jueguen de la mejor manera posible para que se logre avanzar hasta los octavos de final, donde jugaría frente a Suiza.

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