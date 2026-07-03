El periodista Néstor Morales lanzó una fuerte crítica contra el exseleccionador de Colombia y hoy entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, luego de que el entrenador portugués recordara las difíciles condiciones que vivió durante la pandemia del COVID-19 mientras dirigía a la ‘Tricolor’. El director de Mañanas Blu cuestionó que se relacione a la Federación Colombiana de Fútbol o a la Selección con el fallecimiento de un integrante del cuerpo técnico ocurrido durante ese periodo.

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Durante el programa, Morales aseguró que la pandemia afectó a todas las personas y no exclusivamente al cuerpo técnico de la Selección Colombia. “¿Qué culpa tiene la Selección Colombia que el señor se haya muerto por el COVID? Todos estuvimos solos, sin apoyo. Al señor lo lamento mucho. ¿La Federación en época de COVID qué podría haber hecho para que el señor irlandés no hiciera eso en Dublín?“, expresó al aire.

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El debate se dio por las declaraciones de Queiroz contra la Federación Colombiana de Fútbol. “Nuestro entrenador de porteros murió sirviendo a Colombia, se quedó solo… Mañana es la oportunidad de la FCF de reparar lo que ha pasado con él“, dijo en rueda de prensa en la previa del enfrentamiento entre ambas selecciones por dieciseisavos del Mundial 2026.

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🇨🇴🎙️🇬🇭 "Nuestro entrenador de porteros murió sirviendo a Colombia, se quedó solo… Mañana es la oportunidad de la FCF de reparar lo que ha pasado con él", Carlos Queiroz, DT de Ghana. 📹 @JDBeetar#ASColombia #RutaMundial pic.twitter.com/z5ygmj8Nru — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 2, 2026

El periodista Juan Camilo Vargas recordó una declaración hecha por Queiroz en 2022, en la que el entrenador afirmó que tanto él como su cuerpo técnico y los jugadores trabajaron con dedicación pese a que las condiciones sanitarias “no eran las más adecuadas”, exponiéndose al riesgo del COVID-19 durante su paso por la Selección Colombia.

Morales insistió en que las circunstancias de la pandemia fueron extraordinarias para todo el mundo. “Pues todos, es que el COVID fue para todos, no solo para el señor Queiroz. Claro que todos estábamos en una condición absurda, loca, que todos estuvimos afectados”, manifestó el periodista.

El director de Blu Radio también afirmó que el técnico portugués tendrá una nueva oportunidad de enfrentar a Colombia y consideró que debería dejar atrás ese episodio. “Tenemos otra oportunidad de sacarnos el clavito con el señor Queiroz. Alguien que le diga que el COVID fue extraño, que claro que todos estuvimos afectados”, comentó.

Morales fue más allá al rechazar que se atribuya alguna responsabilidad a Colombia por la muerte del integrante del cuerpo técnico. “Echarle la culpa a Colombia de la muerte… si Queiroz no me cayera mal, diría que con esta declaración me está cayendo mal. Es un golpe bajo echarle la culpa a la Selección Colombia de la trágica muerte de una persona“, afirmó.

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