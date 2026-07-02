En la previa del Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el técnico portugués recordó a Des McAleenan y lanzó un mensaje que ha provocado reacciones entre los hinchas.

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La antesala del partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026 quedó marcada por unas declaraciones de Carlos Queiroz que rápidamente comenzaron a provocar comentarios entre los aficionados.

El actual entrenador del seleccionado africano, que dirigió a la ‘Tricolor’ entre 2019 y 2020, recordó la muerte de Des McAleenan, quien integró su cuerpo técnico durante su paso por Colombia.

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Qué pasó con Des McAleenan en la Selección Colombia

Durante una rueda de prensa, el técnico portugués habló sobre el entrenador irlandés de porteros, fallecido en 2021, luego de quitarse la vida al atravesar una profunda depresión agravada por el aislamiento en Bogotá durante la pandemia de COVID-19. Cabe resaltar que Des McAleenan fue encontrado en Dublín.

En su intervención, Queiroz aseguró que McAleenan “murió sirviendo a Colombia” y afirmó que permaneció solo, sin apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Por esa razón, el estratega pidió a la Federación “reparar” lo sucedido y señaló que el partido frente a Colombia también debía servir para celebrar la vida de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos.

🇨🇴🎙️🇬🇭 “Nuestro entrenador de porteros murió sirviendo a Colombia, se quedó solo… Mañana es la oportunidad de la FCF de reparar lo que ha pasado con él”, Carlos Queiroz, DT de Ghana. 📹 @JDBeetar#ASColombia #RutaMundial pic.twitter.com/z5ygmj8Nru — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 2, 2026

Qué dijeron sobre Queiroz en redes sociales

Las palabras del entrenador no pasaron inadvertidas y comenzaron a desatar reacciones en redes sociales entre aficionados colombianos.

Varios usuarios interpretaron el mensaje como un elemento de motivación para Ghana antes del compromiso por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras otros recordaron el paso de Queiroz por la Selección Colombia y el contexto que rodeó su ciclo.

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