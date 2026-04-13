La selección de Ghana definió su dirección técnica de cara al Mundial 2026. La federación del país africano anunció este lunes la llegada del experimentado entrenador Carlos Queiroz, quien asumirá el reto de preparar al equipo para la próxima cita orbital.

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El técnico portugués reemplaza a Otto Addo, quien fue destituido hace dos semanas tras la derrota 2-1 en un amistoso frente a Alemania en Stuttgart.

El nuevo seleccionador llega con una trayectoria amplia en selecciones nacionales. A sus 73 años, ya dirigió en Copas del Mundo a Portugal en 2010 y a Irán en las ediciones de 2018 y 2022. Además, ha estado al frente de combinados como Colombia, Egipto, Catar y Omán.

En el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Ghana quedó ubicada en el Grupo L, donde se medirá ante Inglaterra, Croacia y Panamá.

El nombramiento se da a pocas semanas del inicio del torneo, en un contexto en el que la selección africana ajusta su estructura para encarar la competencia internacional.

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