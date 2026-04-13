La muerte de Jorge Zapata, padre del exarquero colombiano René Higuita, fue confirmada en las últimas horas por el propio ídolo del fútbol nacional a través de sus redes sociales, donde le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

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Higuita publicó un video en el que aparece su padre cantando con alegría la tradicional canción Los Sabanales, una escena familiar que rápidamente conmovió a sus seguidores. Junto a las imágenes escribió: “Siempre te recordaré con esa alegría. Descanse en paz, padre”, palabras que reflejan la cercanía que mantenían en los últimos años.

Aunque muchos colombianos conocen la trayectoria deportiva del exportero de la Selección Colombia, pocos sabían detalles de su historia familiar y de por qué el legendario arquero nunca llevó el apellido Zapata en su carrera pública.

Por qué René Higuita no usaba el apellido de su padre

René Higuita nació en Medellín en medio de una infancia marcada por dificultades económicas y familiares. Su madre, María Dioselina Higuita, fue quien asumió su crianza desde pequeño. Según versiones biográficas conocidas del exfutbolista, Jorge Zapata no lo reconoció legalmente al momento de su nacimiento.

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En Colombia, cuando el padre no registra oficialmente al hijo, el menor recibe únicamente el apellido materno. Por esa razón, el arquero fue identificado toda su vida con el apellido Higuita, el mismo que luego se convertiría en una marca histórica del fútbol mundial gracias a su estilo irreverente, sus salidas arriesgadas y jugadas icónicas como el famoso “escorpión”.

Con el paso de los años, la relación entre padre e hijo habría mejorado, algo que quedó evidenciado en las publicaciones recientes del exjugador, donde se les veía compartiendo momentos familiares y musicales.

La despedida publicada por Higuita muestra una faceta más íntima del exdeportista, lejos de los estadios y la polémica, recordando a su padre como un hombre alegre y cercano, a pesar de haber estado en el hospital.

Tras conocerse la noticia, seguidores, colegas del fútbol y usuarios en redes sociales enviaron mensajes de condolencia al exarquero, acompañándolo en este momento personal. La muerte de Jorge Zapata no solo revive la historia familiar del ídolo colombiano, sino también el origen del apellido que terminó convirtiéndose en leyenda del deporte nacional.

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