El deporte colombiano se prepara para dar un salto de calidad internacional con la culminación de una de sus obras de infraestructura más ambiciosas. La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, lideró la octava mesa de seguimiento al avance del nuevo velódromo de Mosquera, Cundinamarca, un proyecto que no solo promete ser la cuna de nuevos campeones, sino también un referente técnico a nivel global.

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“En el marco de la octava mesa de seguimiento de este gran proyecto, trajimos a estos tres grandes ciclistas para hacer la prueba de la pista y nos emociona ver esta obra tan hermosa que va a contribuir a desarrollar el ciclismo en el país”, destacó la ministra Duque durante la inspección técnica.

La funcionaria enfatizó que la entidad ha destinado $60.000 millones para asegurar que este escenario cumpla con los más altos estándares exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

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La jornada de reconocimiento contó con la participación de figuras de talla mundial: Kevin Quintero, campeón mundial de keirin; Stefany Cuadrado, joven promesa del ciclismo de pista; y Edwin Matiz, destacado medallista paralímpico. Los atletas rodaron sobre el maderamen para evaluar las condiciones de rodamiento, inclinación y seguridad del recinto.

“Quedé satisfecho con lo que pude probar, es muy rápido”, afirmó Kevin Quintero tras descender de la bicicleta. Por su parte, Edwin Matiz calificó el escenario como una “obra de arte”, resaltando la comodidad del peralte y agradeciendo la gestión ministerial para el beneficio de todos los ciclistas del país.

El proyecto, que actualmente presenta un avance del 96 %, cuenta con una pista reglamentaria de 250 metros. Según la ministra, ya se están adelantando los trámites correspondientes ante la UCI para obtener el aval oficial, con el objetivo de postular al municipio de Mosquera como sede de grandes eventos nacionales e internacionales a partir del año 2027.

Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo), también estuvo presente y subrayó la importancia estratégica de este velódromo.

“Desde la federación hemos tomado la decisión de apostarle más a la pista, porque es una modalidad que entrega 12 medallas en eventos olímpicos. Este escenario nos permitirá seguir trabajando con los ciclistas de las diferentes regiones”, aseguró Galeano, quien ya proyecta la organización de campeonatos panamericanos, copas mundo y el regreso de un Mundial de Pista a suelo colombiano.

Uno de los factores que hace único a este velódromo es su ubicación geográfica. Humberto

Encinas, ingeniero encargado de la construcción de la pista, explicó que la altura sobre el nivel del mar es un componente clave.

“Esta obra es especial por su ubicación… Está muy bien ubicada geográficamente para la consecución de récords mundiales”, expresó el experto. Encinas detalló que, aunque el proceso constructivo principal está listo, actualmente se enfocan en detalles finales como barandas de protección, rampas de acceso y el trazado de las líneas oficiales.

La relevancia de esta inversión se sustenta en las cifras. En los últimos cuatro años, el ciclismo de pista le ha entregado a Colombia un total de 344 medallas internacionales. Con la apertura de este centro de alto rendimiento, se espera consolidar un proceso de formación de nuevos talentos que garantice el relevo generacional y mantenga al país en la élite de la disciplina.

Finalmente, la mesa de seguimiento técnica revisó la matriz de riesgos y el cronograma de entrega. Con la estructura principal terminada, Mosquera se alista para convertirse en el nuevo epicentro del ciclismo de pista en el continente, un legado que, en palabras de la ministra Duque, transformará la historia deportiva de la región.

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