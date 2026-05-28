Sorpresa total en el Grand Slam de polvo de ladrillo. El tenista número uno del mundo cedió ante el calor y perdió apenas en la segunda ronda del torneo, lo cual dejó sorprendido a más de uno.

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Y es que este jueves, 28 de junio, el tenista italiano Jannik Sinner se enfrentó al argentino Juan Manuel Cerúndolo, en un compromiso que parecía que podía superar de forma sencilla.

De hecho, el compromiso comenzó de forma muy cómoda para el italiano, que se llevó los primeros dos sets por 6-3 y 6-2. Luego, en el tercero iba arriba 5-1, que indicaba que ya tenía la victoria en el bolsillo.

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Sin embargo, ahí todo cambió, puesto que en París el calor golpeó fuerte y el italiano comenzó a afectarse. De hecho, sintió molestias musculares, mareos y más por la alta temperatura, por lo que comenzó la remontada del argentino.

INCREÍBLE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO CON SINNER. 1️⃣ Estaba 5-2, a un solo game de la victoria contra Cerúndolo.

2️⃣ Perdió 11 puntos consecutivos y se puso 5-4 (0-40).

3️⃣ Llamó al médico por mareos y molestias físicas.

4️⃣ Se fue al vestuario para atenderse.pic.twitter.com/7WxRCy8iM7 https://t.co/clgqyPdTbv — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026

Al final, Cerúndolo apretó y comenzó la remontada, al punto de que los últimos tres sets los ganó por 7-5, 6-1 y 6-1, dejando, sin duda, uno de los resultados más sorpresivos de los últimos años en el Mundial.

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Y es que cabe destacar que con la baja de Alcaraz, todo indicaba que Sinner tendría el camino libre hasta el título, pero se le presentó este inconveniente y salió rápido de competencia, por lo que ahora cualquiera puede ser campeón, teniendo en cuenta que hay varios pesos pesados como Djokovic, Rublev, Casper Ruud, Bel Shelton y Tsitispas, entre otros.

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