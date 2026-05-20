El tenis colombiano volverá a reunir a varias de sus figuras más representativas en un evento que promete despertar la nostalgia de los aficionados y, al mismo tiempo, darle impulso a nuevas generaciones del deporte blanco en el país.

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Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, la dupla más exitosa en la historia del tenis nacional, regresarán a la cancha este 23 de mayo para disputar un partido de exhibición frente a Fabiola Zuluaga y Mariana Mesa en el Club Laverdieri, en Bogotá.

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El encuentro servirá como apertura de la primera Copa Nemocón y Virviescas, torneo que se jugará entre el 23 y 24 de mayo y que tendrá participación de jugadores aficionados en distintas categorías. Más allá del espectáculo deportivo, el evento aparece en un momento importante para el tenis colombiano, que en los últimos años ha mostrado crecimiento tanto en participación como en interés del público.

La presencia de Farah y Cabal despierta expectativa no solo por lo que significaron para el deporte colombiano, sino porque marcaron una época histórica al conquistar títulos de Grand Slam y llegar al número uno del ranking mundial de dobles.

Del otro lado estarán Fabiola Zuluaga, considerada una de las pioneras del tenis femenino en Colombia, y Mariana Mesa, otra referente de varias generaciones.

El certamen contará con categorías para principiantes y jugadores avanzados, además de espacios de formación para niños con el sistema de bola roja, naranja y verde, metodología utilizada para introducir a los más pequeños en la práctica del tenis.

En medio del auge que vive este deporte en diferentes partes del mundo, Colombia también busca fortalecer su semillero y ampliar el acceso a escenarios competitivos. De hecho, uno de los objetivos del torneo será acercar el tenis a más personas y fomentar la participación de nuevos talentos en Bogotá.

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Además de los partidos, la competencia amateur entregará premios económicos que alcanzan hasta los seis millones de pesos, en un intento por seguir fortaleciendo el circuito aficionado y mantener vivo el interés por uno de los deportes que más alegrías le ha dado al país en las últimas décadas.

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