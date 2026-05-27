No se le da a Einer Rubio. Este miércoles, 27 de mayo, fue la etapa 17 del Giro de Italia que se prestaba mucho para que la fuga fuera protagonista, pues la montaña, los planos y demás hicieron que los valientes fueran los que lucharan por la victoria.

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De hecho, fue un recorrido de 200 kilómetros de media montaña, con tres puertos de tercera categoría que hacían el recorrido muy complicado. Allí, de nuevo el colombiano Einer Rubio se atrevió, pues como lo ha hecho en las distintas jornadas se fue adelante con un grupo reducido buscando esa anhelada victoria de etapa.

Es más, estuvo varios kilómetros compitiendo con el ciclista Valgren, del EF Pro Cycling, pero las piernas comenzaban a pesar mientras el grupo perseguidor se le acercaba a toda velocidad.

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🏁 3 KM Valgren and Rubio have a 15″ lead! Can the duo fight it out and chase a #Giroditalia win?? 📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/c6ibKbPwOX — Giro d’Italia (@giroditalia) May 27, 2026

Sin embargo, en medio del cansancio y la duda, el colombiano se desconcentró y su rival atacó a un kilómetro de meta, yéndose en solitario para levantar los brazos en la línea de final de la etapa.

El colombiano, por su parte, cruzó la línea en la quinta posición a seis segundos del ganador, pero destacando su participación porque lo hizo muy bien e incluso lo intentó hasta en cinco oportunidades, pero desafortunadamente sus rivales no cedieron a los ataques y por eso se le escapó la posibilidad de victoria.

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El pelotón, por su lado, llegó todo compacto, por lo que no se esperan muchos movimientos en las primeras posiciones de la clasificación general, lo que significa que Egan Bernal se mantendrá en la décima posición de la competencia.

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