Carlos Queiroz es un técnico que en Colombia no recuerdan con mucho cariño, pues en su paso por el equipo ‘cafetero’ se jugó una Copa América con un bajo rendimiento y hubo goleadas históricas en contra como el 0-4 contra Uruguay y el 6-1 contra Ecuador.

(Ver también: Carlos Queiroz se acordó de la Selección Colombia y sacó chistecito en Qatar 2022)

Luego de su fracaso con la Selección Colombia, llegó a Egipto, selección en la que no convenció, de ahí regresó a Irán, equipo que dirigió en la Copa del Mundo de 2022 y luego llegó a dirigir a Catar con altas expectativas. Sin embargo, el rendimiento, una vez más, tampoco fue el esperado.

Queiroz llegó al equipo del medio oriente en febrero de 2023, luego del fracaso de esta selección en el Mundial, con el objetivo de potenciarla para ser protagonista en la Copa de Asia de 2024, torneo en el que será anfitriona.

En el tiempo que estuvo, el portugués dirigió un total de 11 partidos, de los cuales ganó cuatro, empató tres y perdió otros cuatro, por lo que su rendimiento fue del 45,5 %, y aunque sus últimos dos juegos los ganó, en mutuo acuerdo con la Federación de ese país se tomó la decisión de rescindir su contrato.

All thanks and appreciation to Coach Carlos Queiroz for the period he supervised the training of our national team. We wish you success in your future career. pic.twitter.com/jUls8Ytr2k

— Qatar Football Association (@QFA_EN) December 6, 2023