El destacado rendimiento de Jhon Lucumí con la Selección Colombia en el Mundial de 2026 no ha pasado desapercibido en Europa. El defensor central, uno de los jugadores más sólidos de la Tricolor en el torneo, estaría siendo seguido de cerca por dos clubes de la Premier League, uno de los grandes, que buscarían ficharlo una vez finalice la participación del combinado nacional en la Copa del Mundo.

Sigue a PULZO en Discover

La información fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, quien aseguró a través de su cuenta de X que “dos equipos de la Premier League pujan por Jhon Lucumí”. El interés llega en uno de los mejores momentos de la carrera del zaguero, que se ha consolidado como titular indiscutido en el esquema de Néstor Lorenzo.

Actualmente, Lucumí pertenece al Bolonia de Italia, club con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2027. Según el portal especializado Transfermarkt, el defensor colombiano está tasado en 22 millones de euros, una cifra que podría aumentar si mantiene el alto nivel mostrado durante el Mundial.

(Vea también: “Que se les enrede la de cuero”: chamán llegó a Monserrate para salar a Ghana contra Colombia)

El interés por el exjugador del Deportivo Cali no se limita al fútbol inglés. Desde hace varias semanas, medios europeos también han informado sobre acercamientos de la Juventus, que habría presentado ofertas al Bolonia para quedarse con sus servicios, aunque hasta el momento no existe un acuerdo oficial entre las partes.

¿Cómo formaría Colombia vs. Ghana?

La Selección Colombia volvería a su formación habitual para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026. Luego de presentar algunas modificaciones frente a Portugal, cuando el cupo a la siguiente ronda ya estaba asegurado, el técnico Néstor Lorenzo apostaría nuevamente por la base de jugadores con la que inició el torneo y que le dio buenos resultados en la fase de grupos.

Las principales novedades estarían en defensa y ataque. Daniel Muñoz regresaría al lateral derecho en reemplazo de Santiago Arias, mientras que Johan Mojica volvería a ocupar el costado izquierdo por Deiver Machado. En la zona ofensiva, Luis Javier Suárez recuperaría la titularidad como delantero centro en lugar de Jhon Córdoba, quien fue inicialista en el último compromiso.

De confirmarse estos cambios, Colombia formaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; con Luis Javier Suárez como único atacante. De esta manera, Lorenzo volvería al equipo con el que debutó frente a Uzbekistán, buscando el paso a los octavos de final.

* Pulzo.com se escribe con Z