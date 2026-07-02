Por: Noticiero 90 minutos

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La previa del partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 también se ha vivido fuera de las canchas. En las últimas horas, un grupo de aficionados colombianos protagonizó una curiosa iniciativa al subir al cerro de Monserrate, en Bogotá, para encomendarse antes del decisivo compromiso y responder, con humor y fe a las declaraciones de hinchas ghaneses sobre su presunta victoria sobre ‘la sele’.

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Vestidos con camisetas de la ‘tricolor’, banderas y otros elementos alusivos al combinado nacional, decenas de seguidores realizaron el tradicional recorrido hasta el santuario. Donde aprovecharon para orar y expresar su respaldo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La reunión llamó la atención de turistas y visitantes, quienes se unieron a los cánticos de apoyo para Colombia en uno de los lugares más emblemáticos de la capital del país.

(Vea también: Árbitro definido para el partido de la Selección Colombia vs. Ghana; otro de mucho recorrido)

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“Que se les enrede la de cuero, que las piernas se les pongan más frías, que los guayos se les confundan y que nuestra ‘Sele’ tenga el arco ‘curao’. Con el poder de la fiebre amarilla lo declaro hoy ante el señor caído de Monserrate, amén, amén y amén”, dijo el supuesto chamán.

#OPINE 🧙‍♂️ Un chamán de apellido Sparrow subió con un grupo de personas a Monserrate para hacer un ritual que contrarresta los hechizos del brujo de la selección de Ghana y asegurar la victoria de la Selección Colombia el próximo 3JUL en en el Arrowhead Stadium, de Kansas City. pic.twitter.com/QXlFoMNuyf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 2, 2026

Una respuesta cargada de simbolismo

Algunos decidieron recurrir a una tradición profundamente colombiana: visitar Monserrate para pedir por un buen resultado deportivo.

Durante la jornada, los asistentes aseguraron que su intención no era competir con supersticiones, sino demostrar la confianza que tienen en el trabajo del equipo colombiano. Y enviar un mensaje de optimismo antes del encuentro.

Colombia busca seguir haciendo historia

Más allá de las curiosidades que han rodeado la previa, toda la atención estará puesta en el partido entre Colombia y Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

(Lea también: Quién es el brujo de Ghana que aparece en los estadios y preocupa a Colombia en el Mundial)

La Selección Colombia llega a esta instancia después de finalizar como líder de su grupo y con una destacada actuación en la fase inicial del torneo. Ghana, por su parte, avanzó tras clasificarse como uno de los mejores terceros y buscará sorprender para mantenerse con vida en la competencia.

Mientras el balón comienza a rodar, los aficionados colombianos confían en que el resultado dependerá del talento, la preparación y el esfuerzo de los jugadores dentro del terreno de juego.

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